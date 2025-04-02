ФАС согласовала предельные отпускные цены на сверхбыстрый инсулин лизпро

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельные отпускные цены на препарат с МНН инсулин лизпро (ТН «РинЛиз Рапид») производства фармкомпании «Герофарм». Решение об этом опубликовала ФАС.

На раствор для внутривенного и подкожного введения «РинЛиз Рапид» согласованы следующие цены:

в дозировке 100 МЕ/мл по 3 мл — 2200 руб.;

в дозировке 200 МЕ/мл по 3 мл — 4400 руб.

Лекарство доступно с картриджам в шприц-ручках Ринастра II или в шприц-ручках Geropharm Pen.

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на сверхбыстрый инсулин «РинЛиз Рапид» от «Герофарм» в январе 2025 года. Это биоаналог оригинального препарата «Люмжев» компании Eli Lilly, поставки которого в Россию так и не осуществились. Согласно данным ГРЛС, в России инсулин лизпро помимо «Герофарм» выпускает и «Фармасинтез-норд».

В феврале 2024 года Swixx BioPharma уведомила о прекращении поставок инсулина лизпро «Хумалог» компании Eli Lilly. В марте прошлого года СМИ писали, что пациенты пожаловались на трудности с получением другого инсулина — сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп» от NovoNordisk. Госзакупки препарата в I квартале 2024 года сократились на 95%. Тогда Росздравнадзор заявил, что запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт хватит на 8,6 месяца.