ФАС выписал еще один штраф за рекламу «Семавика» на гала-концерте в Сочи

22.08.2025
19:05
Отдел новостей
Руководителя PR-отдела «Герофарм» оштрафовали за рекламу рецептурного препарата «Семавик». Ранее компания уже получила штраф в 200 тыс. руб. за этот инцидент. Теперь штраф получило должностное лицо.  
Московское областное УФАС оштрафовало руководителя отдела по связям с общественностью ООО «Герофарм» на сумму 10 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе дело касается рекламы препарата в ходе проведения гала-ужина во время музыкального фестиваля.

Ранее «Герофарм» уже получил штраф на 200 тыс. руб. за рекламу рецептурного препарата «Семавик» на гала-концерте «Новая волна 2024» и ужине журнала «Hello» в Сочи. Компанию признали нарушившей Закон о рекламе. Теперь штраф получило должностное лицо.  

Управление признало рекламу нарушающей ч.8 ст.24 Закона о рекламе, согласно которой ограничивается распространение рекламы рецептурных препаратов — такая реклама разрешена только на медицинских и фармацевтических мероприятиях и в специализированных печатных изданиях. Решение послужило основанием для привлечения компании к административной ответственности по ч.5 ст.14.3 КоАП РФ.

