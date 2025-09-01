ФАС выявила картель при поставках медтехники почти на 1 млрд рублей в пяти регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картеля при поставке медицинских изделий в пяти регионах России: Москве, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

ФАС подозревает ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуального предпринимателя (ИП) в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах. Речь идет о поставке аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медицинских изделий.

«Реализация предполагаемого картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 949,2 млн руб.», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Возбуждено дело о нарушении п.2 ч.1 ст.11 ФЗ № 135 «О защите конкуренции». Если вину установят, то участникам картеля грозят оборотные штрафы по ст.14.32 КоАП РФ.

Ранее ФАС выявила картель при поставке медизделий, включая технические средства реабилитации, в семь регионов России. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 1,57 млрд руб.