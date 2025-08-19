БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ФАС выявила картель...

ФАС выявила картель при поставке медизделий на 1,5 млрд рублей

19.08.2025
14:32
Дина Коблова
ФАС выявила картель при поставке медизделий, включая технические средства реабилитации, в семь регионов России. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 1,57 млрд руб.
Фото: пресс-служба ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила в семи регионах России нарушения на торгах при поставке расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации, об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Дело по признакам нарушения п.2 ч.1 ст.11 ФЗ № 135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции» возбуждено в отношении ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом «Эмса».

Служба подозревает компании в сговоре для поддержания цен при участии в торгах по поставке медизделий. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1,57 млрд руб.

Если вину организаций установят, то им грозят оборотные штрафы по ст.14.32 КоАП РФ.

В июне президент подписал закон о создании информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений — ГИС «Антикартель». Система будет сканировать информацию о торгах с помощью искусственного интеллекта с 1 августа.

Контакты

