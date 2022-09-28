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ФАС заявила о...

ФАС заявила о недопустимости завышения цен на медицинские товары

28.09.2022
16:11
Артем Косенок

В ФАС заявили о недопустимости завышения цен на медицинские товары. При выявлении нарушений служба будет принимать меры антимонопольного реагирования, подчеркнули в надзорном органе.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили о недопустимости завышения цен на медицинские товары. При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов служба будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

ФАС обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары. В службе заявили, что к ним поступают жалобы граждан на необоснованный рост цен на жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекарственные препараты, а также на спецодежду, обмундирование, снаряжение для военнослужащих.

Накануне территориальные управления Росздравнадзора предупредили о дефиците перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов. Теперь аптеки должны будут еженедельно подавать отчеты о наличии медизделий в терорганы. Аптечные ассоциации просят оптовиков создать запасы этих расходных материалов, в пять раз превышающие плановые, писал «ФВ». Позднее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что дефицита медизделий не наблюдается.

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