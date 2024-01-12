FDA не обнаружило связь между приемом агонистов ГПП-1 и суицидальным поведением

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в ходе предварительной оценки не выявило связь между приемом агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и увеличением склонности к суициду. Регулятор сообщил об этом на своем сайте.

FDA провело детальный анализ поступивших сообщений о суицидальном поведении после приема препаратов и пришло к выводу об отсутствии «явной взаимосвязи». Агонисты ГПП-1 предназначены для лечения диабета и ожирения. В их число входят лекарственные средства Wegovy, «Оземпик» (семаглутид) компании Novo Nordisk, а также Mounjaro и Zepbound (tirzepatide) компании Eli Lilly, которые были зарегистрированы американским регулирующим органом.

Также FDA изучило данные клинических исследований агонистов ГПП-1, которые не демонстрируют связь между препаратами и возникновением у пациентов склонности к суициду. Однако регулятор «не может окончательно исключить возможность существования незначительного риска» из-за немногих случаев увеличения склонности к самоубийству у пациентов, принимавших лекарственные средства этого класса.

Ранее журнал Nature Medicine опубликовал результаты крупного исследования препаратов от ожирения и диабета. Риск возникновения суицидального поведения у пациентов, принимавших агонисты ГПП-1, был ниже, чем среди тех, кто принимал другие лекарства для лечения ожирения и диабета.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) запросило у фармацевтических компаний данные о безопасности препаратов ГПП-1. Проверка началась после сообщений, поступивших от регулятора Исландии, о суицидальных мыслях и нанесении себе физических увечий среди пациентов, принимавших средства от ожирения и диабета.