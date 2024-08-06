FDA обновило рекомендации по борьбе с дезинформацией о препаратах и медизделиях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило обновленные рекомендации для фармкомпаний и производителей медизделий по борьбе с дезинформацией об их продукции в интернете.

Как отмечает ведомство, не всем сведениям, доступным в сети о медицинских продуктах, можно доверять. Поскольку есть вероятность принятия неверных решений на основе недостоверных данных, влекущих за собой негативные последствия для здоровья пациентов, FDA представило проект руководства под названием «Борьба с дезинформацией о медицинских устройствах и рецептурных препаратах: вопросы и ответы».

В документе американский регулирующий орган рекомендует компаниям использовать «ответные коммуникационные решения специального назначения» для борьбы с распространением ложной информации в интернете. Это позволяет производителю опубликовать официальное сообщение, к примеру, в ответ на пост в соцсети, сделанный знаменитостью, медработником или влиятельным лицом, в котором содержится ложная, неточная и/или вводящая в заблуждение информация о том или ином продукте, имеющем регистрацию FDA. При этом регулятор подчеркнул, что не станет предъявлять компаниям какие-либо требования к их ответным публикациям.

Компаниям разрешается бороться с недостоверными сведениями только через интернет-каналы, в том числе через рекламные материалы в сети. Однако руководство FDA не распространяется на теле- и радиовещание.

Новый документ заменил предыдущий проект руководства регулятора по этой проблематике от 2014 года, известный как «Веб-платформы и социальные сети: корректировка недостоверной информации от сторонних источников о рецептурных препаратах и медицинских изделиях». Он рассматривал вопрос исправления фармацевтическими компаниями и производителями медицинских устройств неверных данных об их продуктах в интернете. Однако за прошедшие 10 лет его так и не утвердили.