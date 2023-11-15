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FDA одобрило безрецептурную...

FDA одобрило безрецептурную продажу первого экспресс-теста на COVID-19

15.11.2023
11:15
Владимир Заболотских
Домашний экспресс-тест на COVID-19 Flowflex, разработанный компанией Acon Laboratories, стал первым получившим полное разрешение на розничную безрецептурную продажу от FDA. Тест можно будет найти на полках магазинов США в 2024 году.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало первое полное разрешение на безрецептурную продажу домашнего экспресс-теста на COVID-19, разработанного компанией Acon Laboratories. Он также стал первым тестом на выявление антигена SARS-CoV-2, впервые показанным к применению пациентам в возрасте до 18 лет. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

Экспресс-тест с торговым наименованием Flowflex верно определил 89,8% положительных контрольных образцов и 99,3% отрицательных, согласно исследованию, изученному FDA. Тест рекомендуется провести в течение шести дней после обнаружения симптомов COVID-19. Анализ на наличие антигена необходимо выполнять дважды в течение трех дней с интервалом не менее 48 часов. В пресс-релизе отмечается, что на случай, если в первый раз тест показал ложноотрицательный результат, больше вероятности выявить COVID-19 в ходе второй проверки.

Продукт Acon Laboratories получил одобрение на экстренное применение от FDA еще в 2021 году. В заявлении производителя экспресс-теста говорится, что продажи Flowflex в США начнутся в 2024 году.

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