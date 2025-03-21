FDA одобрило использование «Тремфеи» для лечения болезни Крона

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение препарата «Тремфея» (гуселкумаб) для лечения взрослых пациентов с умеренной и тяжелой формой болезни Крона. Об этом сообщила компания Johnson & Johnson в пресс-релизе.

Это четвертое показание лекарства, зарегистрированное регулятором. Первым было лечение бляшечного псориаза в 2017 году, за ним — активного псориатического артрита двумя годами позднее и язвенного колита в прошлом году.

В ходе III фазы клинических испытаний через 12 недель наблюдения эндоскопический ответ — улучшение состояния слизистой оболочки кишечника на основе результатов колоноскопии — наблюдался у 34% участников после введения 400 мг «Тремфеи» подкожно. Тогда как в группе плацебо этот показатель составил 15%.

Кроме того, у 56% пациентов, получавших «Тремфею», наступила клиническая ремиссия — исчезновение симптомов заболевания. После плацебо такой эффект отметили у 22% испытуемых.

В отличие от других представителей класса ингибиторов интерлейкина-23, «Тремфея» имеет как внутривенную, так и подкожную формы. J&J также подала заявку в FDA на регистрацию подкожной «Тремфеи» при язвенном колите.

Американский производитель стремится компенсировать падение выручки от бестселлера «Стелара» (устекинумаб), у которого истек срок действия патента в 2023 году. Летом 2024 года на рынок Европы и США вышли более дешевые биоаналоги, такие как Uzpruvo от компаний Alvotech и Stada, Wezlana от американского фармгиганта Amgen. Продажи иммунодепрессивного средства, тоже назначаемого при бляшечном псориазе, снизились на 5% в 2024 году, до 10,4 млрд долл.