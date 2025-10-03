FDA одобрило первую комбинацию препаратов для поддерживающей терапии при раке легкого

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первое сочетание препаратов для поддерживающего этапа лечения распространенной стадии мелкоклеточного рака легкого (ES-SCLC). Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В комбинацию входят Zepzelca (lurbinectedin) от фармацевтической компании Jazz Pharmaceuticals и «Тецентрик» (атезолизумаб) производства швейцарской Roche. Их будут применять, чтобы закрепить результат после химиотерапии и предотвратить рецидив заболевания — ES-SCLC возвращается в 90% случаев уже через два года.

Регулятор выдал регистрационное удостоверение на основе данных III фазы клинических испытаний IMforte (NCT05091567), где участвовали 483 человека. Комбинация снизила риск прогрессирования заболевания или смерти на 46% по сравнению с группой, получавшей только атезолизумаб.

Медиана общей выживаемости составила 13,2 месяца среди пациентов, которым давали сочетание препаратов, в контрольной группе — 10,6 месяца. Медиана выживаемости без прогрессирования различалась более чем вдвое — 5,4 против 2,1 месяца соответственно.

Zepzelca действует путем повреждения ДНК раковых клеток — он прикрепляется к гуанину (одному из четырех строительных блоков ДНК), мешая им считывать свой генетический код и размножаться. В июне 2020 года FDA одобрило препарат в ускоренном порядке для лечения метастатического мелкоклеточного рака легкого во время или после курса платиносодержащей химиотерапии.

В свою очередь, «Тецентрик» блокирует белок PD-L1, который позволяет раковым клеткам избегать иммунного ответа. На американский рынок этот медикамент впервые вышел в 2016 году, с тех пор собрав более десяти показаний.

Ежегодно в мире диагностируется около 2,5 млн случаев рака легкого, из которых 10—15% — мелкоклеточные опухоли, наиболее агрессивные и способные быстро распространяться на другие части организма. Чаще всего новообразование поражает курильщиков, однако его могут вызвать также пассивное курение, асбест, некоторые вдыхаемые химические вещества, радиация и загрязнение воздуха.