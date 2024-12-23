Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
FDA одобрило первый...

FDA одобрило первый препарат для лечения апноэ сна у людей с ожирением

23.12.2024
14:45
Владимир Заболотских
Zepbound стал первым препаратом, одобренным FDA для лечения умеренной и тяжелой форм обструктивного апноэ сна у взрослых пациентов с ожирением. Клинические испытания показали, что у пациентов, принимавших лекарство компании Eli Lilly, эпизоды нарушения дыхания во сне отмечались реже, чем в группе плацебо.
Фото: lilly.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение препарата Zepbound (tirzepatide) компании Eli Lilly для лечения обструктивного апноэ сна у взрослых пациентов с ожирением. Об этом говорится в пресс-релизе фармацевтического производителя.

Это первое лекарство, получившее регистрационное удостоверение американского регулятора по этому показанию. Решение основано на результатах III фазы клинических испытаний SURMOUNT-OSA, в которых участвовали 469 человек из США, Австралии, Бразилии, Китая, Чехии, Германии, Японии, Мексики и Тайваня. За час сна участники, получавшие Zepbound, испытывали нарушения дыхания на 25—29 эпизодов в час меньше, чем пациенты из группы плацебо.

Кроме того, после курса лечения препаратом у 42% испытуемых симптомы апноэ либо полностью исчезли, либо проявлялись в минимальной степени. Количество пациентов, у которых наблюдался этот положительный эффект, увеличилось до 50% при сочетании Zepbound с PAP-терапией – методом лечения, при котором используется специальный аппарат, создающий постоянное давление воздуха в дыхательных путях пациента во время сна. В группе плацебо этот показатель составил 14—16%.

Благодаря Zepbound пациенты также смогли потерять в среднем 20,4 кг (18%) от изначальной массы тела, а при комбинировании лекарства с PAP-терапией – 22,7 кг (20%). В то же время группа плацебо похудела всего на 1,8—2,7 кг (2%).

Среди наиболее частых побочных эффектов препарата – тошнота, диарея, рвота, запор, боли в животе и несварение желудка. FDA также предупредило о возможном риске развития рака щитовидной железы.

Обструктивное апноэ сна затрудняет или полностью блокирует прохождение воздуха через верхние дыхательные пути. К основным симптомам этого расстройства относят храп, частые пробуждения, головные боли, усталость и сонливость в дневное время, проблемы с концентрацией внимания, повышенное артериальное давление, а также снижение либидо.

Zepbound относится к классу агонистов глюкагоноподобного пептида 1 и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГПП-1 и ГИП). Изначально его разработали как средство для лечения диабета 2-го типа. В ноябре 2023 года FDA одобрило использование препарата при ожирении из-за его свойств снижать аппетит и замедлять опорожнение желудка.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Глотова Елена Юрьевна
Сегодня в 17:28
Интересная информация, спасибо.
Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.