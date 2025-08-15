БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
FDA одобрило первый препарат для лечения бронхоэктазии

15.08.2025
13:02
Владимир Заболотских
FDA одобрило первое средство для лечения редкого легочного заболевания — небуллезной кистозной фиброзной бронхоэктазии. Речь идет о препарате Brinsupri от компании Insmed.
Фото: freepik.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Brinsupri (брензокатиб) для лечения небуллезной кистозной фиброзной бронхоэктазии у пациентов старше 12 лет. Об этом сообщила биотехнологическая компания-разработчик Insmed.

Это первое зарегистрированное средство от хронического заболевания, вызывающего расширение и утолщение дыхательных путей. Патология приводит к накоплению слизи, создавая благоприятную среду для развития инфекций и дальнейшего ухудшения функции легких.

Brinsupri выпускается в виде таблеток для ежедневного приема. Его эффективность подтвердили результаты III фазы клинических испытаний ASPEN с участием 1700 человек. Применение разработки уменьшило число случаев обострения болезни на 19—21% в зависимости от дозировки.

Лекарство действует, блокируя дипептидилпептидазу-1. Этот фермент заставляет нейтрофилы — иммунные клетки — высвобождать протеазы, которые в норме помогают организму справляться с бактериальными инфекциями, но при бронхоэктазах повреждают легочную ткань.

Указывается, что препарат может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе проблемы с кожей и зубами. Во время курса лечения рекомендовано регулярно посещать дерматолога и стоматолога. Среди наиболее частых нежелательных реакций (≥2% случаев) — ослабление иммунитета, головная боль, сыпь, сухость кожи, ее утолщение (гиперкератоз) и повышенное артериальное давление.

