FDA одобрило первый препарат от распространенных форм опухоли мозга

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Voranigo французской фармацевтической компании Servier от опухолей головного мозга. Об этом сообщил разработчик лекарственного средства в опубликованном пресс-релизе.

Лекарство стало первым зарегистрированным методом целенаправленного лечения определенного типа глиом, т.е. злокачественных новообразований в головном мозгу. Речь идет об опухолях, известных как астроциты и олигодендроглиомы 2-й степени, вызванных мутацией в генах, которые кодируют ферменты изоцитратдегидрогеназа 1 и 2 (IDH 1 или 2).

Одобрение Voranigo основано на результатах клинического исследования INDIGO, опубликованных в журнале The New England Journal of Medicine. Препарат значительно увеличил выживаемость пациентов без прогрессирования заболевания до 27,7 месяца, тогда как среди принимавших плацебо этот показатель составил 11,1 месяца.

Препарат представляет собой пероральный ингибитор ферментов IDH1 и IDH2 в виде таблеток, принимаемых раз в день. Он проникает через гематоэнцефалический барьер, достигает опухоли в головном мозгу и снижает активность упомянутых ферментов в раковых клетках. Это помогает контролировать рост глиомы, препятствуя ее дальнейшему распространению. Лекарство Servier – первое зарегистрированное FDA средство, направленное на лечение глиом.

IDH-мутантные диффузные глиомы – наиболее распространенный вид мозговой опухоли, диагностируемый у взрослых в возрасте до 50 лет. Против них сегодня не существует лечения. Без медицинского вмешательства они увеличиваются в размерах и распространяются на здоровые ткани мозга.

Согласно данным Центрального регистра опухолей головного мозга США (CBTRUS) с 2016 года по 2020 год, на 100 тыс. человек в возрасте от 15 до 39 лет приходится 1,81 случая заболевания диффузными астроцитарными и олигодендроглиальными опухолями.