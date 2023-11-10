FDA одобрило первый препарат от врожденной формы тромботической тромбоцитопенической пурпуры

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый препарат на основе рекомбинантного белка, предназначенный для лечения врожденной формы тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТП). Об этом говорится в пресс-релизе американского регулятора.

Лекарственное средство, которое принадлежит японской компании Takeda, будет выпускаться под торговым наименованием Adzynma в форме инъекций. Препарат представляет собой рекомбинантную форму гена ADAMTS13, который вырабатывает фермент, ответственный за регулирование свертываемости крови. Дефицит фермента приводит к скоплению необычно крупных мультимеров фактора фон Виллебрандта (VWF). Из-за их скопления по всему телу образуются небольшие тромбы в мелких кровеносных сосудах. Формирование подобных сгустков крови ведет к большому расходу тромбоцитов в крови, которых впоследствии не хватает на остановку кровотечений при их возникновении. В результате возникает состояние, известное как тромбоцитопения, что приводит к неконтролируемым кровотечениям, кровоизлияниям во внутренних органах и под кожей. Как сообщается, в США выявлено менее 1000 случаев этого редкого заболевания.

Одобрение FDA было основано на исследовании с участием 46 пациентов, страдающих от ТТП. Их разделили на две группы, которым была прописана полугодовая терапия либо Adzynma, либо плазмой. Эффективность препарата определялась на основе частоты проявлений ТТП и необходимости введения дополнительных инъекций лекарственного средства. На последней стадии клинического исследования Adzynma способствовала снижению количества случаев тромбоцитопении на 60% по сравнению с лечением на основе плазмы. Кроме того, препарат имеет хороший профиль безопасности: побочные эффекты были отмечены у менее 9% пациентов, получавших лекарство Takeda.

Согласно пресс-релизу японского фармпроизводителя, продажи препарата начнутся в декабре, однако цена на него до сих пор не была озвучена.

В 2019 году FDA выдало разрешение на аналогичное лекарство Cablivi от французской компании Sanofi, которое назначается для лечения приобретенной формы ТТП. Доход от продаж препарата за первые девять месяцев текущего года составили 169 млн долл.