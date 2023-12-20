FDA одобрило первый тест для определения предрасположенности к опиоидной зависимости

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило первый тест для выявления повышенного риска развития расстройства, связанного с употреблением опиоидов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Тест под торговым наименованием AvertD был разработан частной американской компанией AutoGenomics, занимающейся разработками в области молекулярной диагностики. Чтобы определить генетический риск развития опиоидной зависимости, медицинский работник должен взять мазок с внутренней стороны щеки пациента. На основе образца ДНК AvertD определяет наличие у человека 15 генетических маркеров повышенного риска развития опиоидных расстройств.

Тест следует проходить перед первым курсом приема пероральных опиоидных обезболивающих препаратов длительностью от четырех до 30 дней. Основным условием является отсутствие предыдущего опыта приема пероральных опиоидных анальгетиков. Тест не предназначен для пациентов, которые проходят лечение от хронической боли, а также для лиц, не достигших совершеннолетия.

Обеспокоенность у регулятора вызвали возможные ложноотрицательные и ложноположительные результаты теста, из-за которых опиоидное средство может быть прописано пациенту с высоким риском развития зависимости. FDA отметило важность интерпретации результатов теста в комплексе с общим медицинским обследованием.

Бесконтрольное использование опиоидных препаратов стало причиной опиоидной эпидемии в США, приведшей к смерти более 500 000 человек. Кризис является насущной проблемой страны на протяжении последних двух десятилетий.