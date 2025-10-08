FDA одобрило первый за десять лет препарат для лечения идиопатического легочного фиброза

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Jascayd (нерандомиласт/nerandomilast) для лечения идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) у взрослых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Разработка немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim стала первым лекарством от заболевания легких на американском рынке с 2014 года. Более десяти лет против ИЛФ использовались только два средства: нинтеданиб (Ofev — тоже от Boehringer) и пирфенидон («Эсбриет» — от Roche).

Nerandomilast блокирует активность фосфодиэстеразы 4B (PDE4B) в фибробластах и иммунных клетках. Этот фермент участвует в развитии воспалительных процессов и образовании фиброза.

В III фазе клинических испытаний FIBRONEER-IPF с участием 1177 человек из 24 стран лекарство замедлило прогрессирование болезни на 37% за год. Показателем эффективности было изменение жизненной емкости легких от исходных значений — объем полного вдоха и выдоха, который неуклонно уменьшается при ИЛФ из-за рубцевания тканей.

ИЛФ — прогрессирующая патология, при которой ткань, окружающая альвеолы легких, утолщается и твердеет. Со временем эти изменения вызывают необратимое рубцевание (фиброз), затрудняющее дыхание и снижающее способность легких доставлять кислород в кровоток. Наиболее распространенные симптомы — одышка при физической нагрузке и хронический сухой кашель. В мире от заболевания страдают около 3 млн человек, преимущественно мужчины старше 60 лет. Около половины больных умирают в течение пяти лет после постановки диагноза — схожая статистика при многих онкозаболеваниях.