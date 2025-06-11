FDA ограничило применение «Опдиво» и «Китруды» при раке верхних отделов ЖКТ

FDA ограничило применение ингибиторов PD-1 при раке желудка и пищевода. Решение коснулось препаратов «Опдиво» и «Китруда», которые теперь можно назначать только в случае, если на поверхности опухолевых клеток обнаружен белок PD-L1.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) внесло изменения в инструкции по применению препаратов «Опдиво» (ниволумаб) и «Китруда» (пембролизумаб). Соответствующие письма регулятор направил компаниям Bristol-Myers Squibb (BMS) и MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), которые производят эти онкопрепараты.

«Опдиво» в комбинации с химиотерапией разрешен при распространенном или метастатическом раке желудка, гастроэзофагеального соединения и пищевода, только если на поверхности опухолевых клеток есть PD-L1 (лиганд рецептора программируемой клеточной гибели 1). Аналогичное ограничение коснулось сочетания лекарства с препаратом «Ервой» (ипилимумаб) при плоскоклеточном раке пищевода на первой линии терапии.

«Китрудой» теперь нельзя лечить те же онкозаболевания, если они не экспрессируют PD-L1. В марте FDA уже запретило использовать препарат, если этот белок не обнаружен на опухолях с избыточным уровнем HER2 (рецептора эпидермального фактора роста человека 2, чрезмерное количество которого характерно для некоторых видов рака). Текущий запрет охватил все злокачественные новообразования верхних отделов желудочно-кишечного тракта, против которых одобрен медикамент.

В норме PD-L1 присутствует на поверхности здоровых тканей и предупреждает иммунитет об отсутствии угрозы. Однако опухоли освоили этот механизм и синтезируют белок, чтобы скрываться от атаки. «Китруда» и «Опдиво» блокируют рецепторы программируемой смерти-1 (PD-1), через которые распознается наличие PD-L1. Это не позволяет раку «обманывать» иммунные клетки.

Решение FDA основано на анализе данных клинических испытаний. Подтверждено, что онкопрепараты менее эффективны против PD-L1-отрицательных новообразований. Обеспокоенность относительно них американское ведомство выразило еще в прошлом году.

Это не первый случай, когда пересматриваются показания ингибиторов PD-1. В 2018 году регулятор ограничил применение «Китруды» и «Тецентрика» (атезолизумаб) швейцарской фармкомпании Roche при определенных формах рака мочевого пузыря. Исследования выявили ухудшение выживаемости онкобольных, принимавших эти лекарства в качестве монотерапии.