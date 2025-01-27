Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
FDA увеличило интервал...

FDA увеличило интервал между инъекциями препарата от болезни Альцгеймера до одного месяца

27.01.2025
16:43
Владимир Заболотских
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новый режим применения препарата Leqembi (lecanemab), предназначенного для лечения болезни Альцгеймера. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний Biogen и Eisai, которые разработали и производят лекарство.
Фото: freepik

Пациентам, получавшим Leqembi на протяжении 18 месяцев раз в две недели, смогут увеличить интервал между инъекциями до одного месяца. При этом для них будет возможность сохранить первоначальную схему лечения.

Leqembi представляет собой моноклональное антитело, которое воздействует на бета-амилоидные бляшки в мозге – один из маркеров болезни Альцгеймера. Его вводят внутривенно в течение примерно одного часа в специализированных медицинских центрах.

В январе 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Leqembi в ускоренном порядке, а в июле того же года выдало полноценное регистрационное удостоверение на основе результатов масштабного исследования Clarity AD с участием 1795 пациентов. Лекарственное средство замедлило ухудшение их когнитивных способностей на 27% в течение полутора лет по сравнению с плацебо. При этом препарат не излечивает заболевание, а лишь тормозит его прогрессирование.

Препарат одобрен для применения в США, Японии, Китае, Южной Корее, Гонконге, Израиле, ОАЭ, Великобритании, Мексике и Макао. В ноябре 2024 года препарат получил положительное заключение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Основной конкурент Leqembi – препарат Kisunla (donanemab) компании Eli Lilly, зарегистрированный FDA в июле 2024 года. Оба препарата имеют предупреждения о побочных эффектах в виде церебральных отеков и кровоизлияний в мозг, что требует регулярной МРТ-диагностики.

В этом месяце американский регулятор также принял заявку Eisai на одобрение подкожной формы Leqembi, вводимой с помощью ручки-шприца раз в неделю. Решение по новой версии препарата планируется вынести к концу лета текущего года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.