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Экс-глава центра «Вектор»...

Экс-глава центра «Вектор» не смог оспорить свое увольнение с должности

14.12.2023
13:57
Артем Косенок
Экс-глава центра «Вектор» не смог оспорить свое увольнение с должности. Суд отказал Ринату Максютову в иске о восстановлении на работе. Ранее также отклонили иск его заместительницы, которая также пыталась оспорить свое увольнение. 
Фото: sco-russia2020.ru

Новосибирский областной суд отказал экс-главе центра «Вектор» Ринату Максютову в иске о восстановлении в должности. Он не смог оспорить в суде свое увольнение. Решение вынесено 13 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Об увольнении экс-гендиректора «Вектора» Максютова «в связи с утратой доверия» стало известно 17 мая. Этот пост он занимал с 2016 года. По данным «Коммерсанта», одним из оснований для увольнения стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов». В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что причиной увольнения стало нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов. Служба провела меры «по пресечению выявленных фактов согласно законодательству РФ о противодействии коррупции».

По словам источника «Ведомостей», сотрудники «Вектора» ранее жаловались руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой на несправедливое распределение оплаты труда между приближенными Максютова и рядовым персоналом. Определенную роль могла сыграть неоднозначная оценка эффективности разработанной «Вектором» вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» («Аврора-КоВ»), считает он. Были и другие случаи злоупотребления положением, утверждает другой собеседник издания.

В июле Максютов оспорил свое увольнение с должности. Изначально он подал иск в Новосибирский районный суд, однако из-за «сведений, составляющих гостайну», тот был передан в областной суд. Бывшая замгендиректора центра Елена Гаврилова также обратилась в суд с просьбой восстановить ее на работе. Однако ей было отказано в этом. 

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