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ФТС не будет...

ФТС не будет информировать Минздрав о ввозе и вывозе БМКП

12.10.2023
17:51
Артем Косенок
Правительство сняло с ФТС обязанность информировать Минздрав о ввозе и вывозе биомедицинских клеточных продуктов. Изменения вступят в силу с 1 апреля следующего года.
Фото: Таисия Кубрина

Федеральная таможенная служба (ФТС) не будет информировать Минздрав о ввозе или вывозе биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Соответствующее постановление № 1672 от 10.10.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Правительство признало утратившим силу постановление № 1222 от 12.10.2018. Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2024 года.

В конце сентября Минздрав разработал проект постановления, согласно которому соблюдение требований к ввозу в Россию БМКП может перестать быть предметом госконтроля в сфере обращения таких товаров. В случае принятия документ вступит в силу также с 1 апреля 2024 года.

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