ФТС не будет информировать Минздрав о ввозе и вывозе БМКП

Федеральная таможенная служба (ФТС) не будет информировать Минздрав о ввозе или вывозе биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Соответствующее постановление № 1672 от 10.10.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Правительство признало утратившим силу постановление № 1222 от 12.10.2018. Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2024 года.

В конце сентября Минздрав разработал проект постановления, согласно которому соблюдение требований к ввозу в Россию БМКП может перестать быть предметом госконтроля в сфере обращения таких товаров. В случае принятия документ вступит в силу также с 1 апреля 2024 года.