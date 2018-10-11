Фармаконадзор согласно требованиям РФ и ЕАЭС

В октябре 2018 года сотрудники ГК «Пробиотек» приняли участие в тренинге по организации фармаконадзора при проведении клинических исследований. Обучение проводил ведущий международный эксперт с многолетним опытом в сфере фармаконадзора – Юрий Зарецкий.
В программе тренинга обсуждались актуальные вопросы:
«В последние 2 года произошли значимые изменения в области организации фармаконадзора, — отмечает директор ГК "Пробиотек" Владимир Писарев.
В частности, вышел новый приказ от 15 февраля 2017 г. № 1071 «Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора». В рамках выхода новых требований мы решили организовать этот тренинг.
Мы считаем, что учиться нужно всегда. Время не стоит на месте, появляются новые изменения и методики и мы стремимся быть в курсе последних тенденций. И как результат – гарантируем проведение фармаконадзора строго в соответствии с регуляторными требованиями».
Источник публикации: ГК «Пробиотек»
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