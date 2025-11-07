Фармбизнес ждет ужесточение налогового администрирования

Что будут искать во время проверок

Аптечный бизнес ждет ужесточение налогового администрирования и налогового контроля. Поводами для камеральных проверок могут стать расхождение расчетов НДС или признаки дробления бизнеса.

Сейчас выемку документов и предметов ФНС может проводить только при выездной проверке, напомнил Виктор Иваницкий. С 2026 года это можно будет делать по результатам рассмотрения камеральных проверок.

«Когда вы пишете возражения на акт проверки, назначаются мероприятия дополнительного налогового контроля и можно будет делать выемку документов и предметов. Под последними подразумеваются системные блоки, выемка которых несет определенные риски — выявление неофициальной зарплаты, схем дробления бизнеса, когда в одной базе сводится деятельность нескольких субъектов. Эти факты могут быть использованы как доказательство в налоговых спорах», — пояснил аудитор.

Если ошибка, допущенная в предыдущих годах, не привела к искажению налоговой базы, ее можно исправить в текущем году.

«Но в 2025 году нельзя признать расходы 2024 года, потому что появилась другая ставка налога на прибыль. Нужно обязательно подавать уточненную декларацию за 2024 год», — обратил внимание предпринимателей Виктор Иваницкий.

Если раньше фокусом ФНС при проверках были проблемные контрагенты (в фармотрасли речь идет чаще всего о поставщиках товара) и касались «разрывов» в НДС, то сейчас фокус службы сместился.

Как обосновать деловые цели

Сейчас претензии ФНС связаны в основном с подозрениями о дроблении бизнеса. На предпроверочный анализ служба выбирает взаимосвязанные юрлица, работающие по одному коду ОКВЭД. Если фактическая структура бизнеса не соответствует юридической, аптечной сети придется доказывать весомость деловых целей, для которых создавалось несколько юрлиц.

Длительное время в аптечной сфере была судебная практика, когда деловой целью признавалось исключение риска потери лицензируемого вида бизнеса.

«Предположим, есть ООО, в которое входит 10 аптек, одна из них допускает нарушение, прекращается лицензия и вся сеть работать не может. Поэтому каждая аптека может работать как отдельное ООО — таковы были аргументы компаний», — рассказал Виктор Иваницкий.

Но в сентябре 2024 года появляется решение арбитражного суда Москвы, где судья доказывает, что подобная деловая цель не состоятельна.

«Это дело аптек ООО «Годовалов». Причем первые две инстанции налогоплательщик выиграл, но потом — когда кассация вернула дело — та же судья вынесла противоположное решение. Поэтому сейчас такая деловая цель — позиция дискуссионная», — отметил эксперт.

В судебной практике встречается и объяснение регистрации ООО на каждую аптеку для продажи бизнеса по частям.

«Если в сделку войдут не все аптеки, как вы будете ее структурировать? Уступка прав и обязанностей по договору аренды требует согласия арендодателя — это первая проблема. Вторая проблема — получить согласие сотрудников уволиться по собственному желанию, обещая им дальнейшее трудоустройство», — прокомментировал Виктор Иваницкий.

Если каждая аптека работает как отдельное ООО, то все вопросы решаются с помощью договора купли-продажи доли бизнеса: комплекс арендных отношений уходит к покупателю, который может сохранить персонал.

Другие владельцы аптечных организаций ссылаются на более широкие возможности кредитования разных юрлиц в банках.

Эксперт посоветовал бизнесу, который имеет несколько юрлиц, заранее подумать о деловых целях, которые преследует юридическая структура.

«Чем больше целей вы сформулируете, тем больше шансов выиграть налоговый спор», — подытожил он.