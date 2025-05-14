Фармкомпании США избежали резкого снижения цен на лекарства

Указ президента США Дональда Трампа о снижении стоимости фармацевтической продукции оказался менее болезненным, чем опасались представители отрасли. Об этом пишет агентство Reuters.

Документ ввел принцип «наибольшего благоприятствования», согласно которому медикаменты в Штатах не могут стоить дороже, чем их самые дешевые аналоги в развитых странах. Глава государства заявил на пресс-конференции, что его инициатива может обвалить стоимость лекарств на 59—90%.

Министерству здравоохранения и социальных служб США предписано в течение месяца определить ценовые ориентиры для производителей. У них будет шесть месяцев, чтобы привести расценки в соответствие с установленными значениями. При невыполнении требований американские власти задействуют принудительные механизмы по удешевлению препаратов и отменят торговые ограничения для поставок из-за рубежа.

Подписание указа привело к росту котировок фармгигантов. Акции Gilead подорожали на 7%, Moderna и MSD (Merck&Co.) — на 6%, Pfizer, Amgen и Bristol-Myers Squibb — на 3%, Eli Lilly — на 2%, а Johnson & Johnson — на 1%. Аналитики объясняют это тем, что рынок готовился к более негативному сценарию.

Также, по словам экспертов, текст документа содержит размытые формулировки. В нем не указываются препараты, которые подпадут под реформу, и страны, выбранные в качестве ценового эталона.

Крупнейшая лоббистская организация в индустрии PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) предупредила, что реализация такой ценовой политики обойдется производителям в более чем 1 трлн долл. до конца десятилетия. Это приведет к существенному сокращению инвестиций на разработку новых лекарств.

Это не первая попытка Трампа сделать лекарства более доступными для населения. Во время своего первого срока он уже пытался уравнять цены в США с общемировыми показателями. Однако против этого выступила PhRMA, подавшая иск против администрации в 2020 году и выигравшая дело. Баллотируясь во второй раз, миллиардер вновь взял на себя предвыборное обязательство обуздать инфляцию и уменьшить расходы граждан на товары повседневного спроса.

Традиционно американская система ценообразования на лекарства отличалась минимальным государственным вмешательством. Компаниям предоставлена существенная автономия в формировании расценок. Согласно данным аналитического центра Rand, американцы платят за препараты почти втрое больше, чем другие страны. Например, известный антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан) в Штатах стоит 606 долл. за месячный курс, в Швеции — 114 долл., а в Японии — всего 20 долл.

Ранее президент США сообщил о введении 25%-ных пошлин на импорт фармпродукции в ближайшие две недели.