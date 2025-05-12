Трамп пообещал американцам самые низкие в мире цены на препараты

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, который позволит снизить цены на лекарства и фармацевтические препараты на 30—80%. Об этом глава государства сообщил на странице своей социальной сети Truth Social.

«Многие годы мир задавался вопросом, почему лекарства в США стоят намного дороже, чем в других странах. В некоторых случаях приходится платить в пять-десять раз больше за одни и те же медикаменты, выпущенные на том же заводе той же компании», — написал он. По его словам, фармацевтические компании годами списывали высокую стоимость на затраты, связанные с разработками и исследованиями. Однако это бремя «безо всяких на то причин» ложилось исключительно на плечи американцев.

Президент обещал подписать документ сегодня, 12 мая. В нем предусматривается введение принципа «наибольшего благоприятствования», согласно которому препараты в Штатах будут продаваться по самым низким ценам в мире. Их стоимость снизится на 30—80% почти сразу, утверждает он. Это приведет к удорожанию в других странах, но впервые за долгое время восстановит справедливость для американских граждан.

На прошлой неделе Трамп также утвердил указ, направленный на интенсивное наращивание объемов отечественного фармацевтического производства. Документ предписывает Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сократить сроки выдачи необходимых разрешений на строительство заводов американским компаниям, избавив их от необходимости проходить ненужные процедуры, и оказывать поддержку до ввода объектов в эксплуатацию. В то же время регулятору поручено усилить проверки в отношении иностранных производителей и увеличить штрафы за нарушение требований.

Кроме того, американский глава обязал Агентство по охране окружающей среды (EPA) ускорить строительство новых предприятий по выпуску рецептурных лекарств и активных фармацевтических ингредиентов, а госведомства, выдающие лицензии, — учредить единый центр обработки заявок.

«Мы не хотим покупать медикаменты из других стран, поскольку в случае войны у нас возникнут проблемы. Нам нужно иметь возможность производить их самостоятельно, — заявил президент на церемонии подписания.

По данным администрации президента, на создание новых мощностей для производства фармпродукции уходит от пяти до десяти лет. Такие сроки названы «неприемлемыми с точки зрения национальной безопасности».

Как сообщает телеканал CNBC, во время мероприятия в Белом доме Трамп пообещал сделать объявление о введении пошлин в ближайшие две недели. В прошлом месяце власти США начали расследование с целью оценки рисков импорта медикаментов для безопасности страны.

Некоторые представители фармотрасли уже выразили обеспокоенность протекционистскими мерами, предупредив, что перенос производств может привести к росту цен. В последние месяцы ряд крупных компаний, в том числе Eli Lilly, Johnson & Johnson, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), Amgen, уже объявили о многомиллиардных инвестициях в американскую экономику.