Фармкомпании США обязали указывать все побочные эффекты в рекламе лекарств

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который ужесточает требования к прямой рекламе рецептурных препаратов в стране. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Ключевой пункт документа — отмена положения от 1997 года, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило фармацевтическим компаниям вкратце описывать побочные эффекты в рекламных материалах, приводя ссылки на ресурсы, где есть полные сведения. До этого регулятор обязывал рекламодателей перечислять все противопоказания и риски для здоровья.

Документ поручает Министерству здравоохранения страны и FDA обеспечить указание полной и достоверной информации в рекламе лекарств. Как указывается, под усиленный контроль попадут социальные сети, где фармпродукцию продвигают популярные блогеры, которые зачастую не рассказывают о возможных нежелательных реакциях и умалчивают коммерческое сотрудничество с фармпроизводителями.

Власти намерены разослать компаниям около 100 предписаний немедленно прекратить распространение рекламы, вводящей в заблуждение, и тысячи писем с предупреждениями. Администрация отметила, что надзор за соблюдением правил рекламы медикаментов значительно ослаб в последние годы, а отрасль все чаще пренебрегает ими. В 2023 году регулятор направил только одно уведомление о нарушениях, а в 2024 году — ни одного, утверждают в Белом доме.

На практике представителей индустрии заставят включать исчерпывающие данные о безопасности препаратов непосредственно в рекламу. Это значительно увеличит продолжительность роликов, повысит затраты и сократит доходы. Нововведение затронет интересы не только фармпроизводителей, но и всех, кто зарабатывает на рекламе. Лоббисты уже заявили о намерении оспорить эти меры в суде, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова, пишет телеканал CNN.

Инициативу поддержал министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. По его мнению, реклама «подсадила страну на рецептурные препараты», поощряя их избыточное потребление и подрывая доверие к системе здравоохранения. Чиновник пообещал положить этому конец.

США и Новая Зеландия — единственные страны, где можно напрямую рекламировать рецептурные лекарства. Согласно расчетам исследовательских организаций, в прошлом году производители препаратов потратили на рекламу более 10 млрд долл., половина этой суммы (5,2 млрд долл.) пришлась на телевизионные ролики. Медицинская и фармацевтическая индустрии занимают четвертое место по размеру бюджетов на телерекламу, охватывая 11% рынка.

Трамп пытался ввести ограничения на рекламу медикаментов в первый президентский срок. В 2019 году он распорядился, чтобы Минздрав и FDA принудили фармкомпании размещать отпускные цены в рекламных материалах. Однако суд посчитал, что ведомства превысили свои полномочия, и заблокировал инициативу.