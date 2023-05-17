Фармкомпании на форуме им. Семашко рассказали о стабилизации дефектуры

Дефектура — обычное явление для фармрынка, в последние полтора года она могла быть более заметной из-за периодически возникающего ажиотажного спроса, но критической ситуации нет. Об этом на Фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге рассказали поставщики и производители лекарств, передает корреспондент «ФВ».

Лекарства есть

Дефектура лекарств в рознице стабилизировалась, может быть, ее уровень выше, чем полтора года назад, но ситуация спокойная. Об этом рассказал генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. По его словам, нет случаев ухода с рынка каких-либо препаратов, но в то же время стало меньше новинок.

Генеральный директор компании «Ирвин» Михаил Степанов заявил, что в госсегменте с ассортиментом лекарств также все в порядке. Все зарегистрированные препараты поступают в оборот. Единственное исключение — «Оземпик» (МНН семаглутид), который многими россиянами принимается офф-лейбл для похудения. На препарат возник ажиотажный спрос, на который объемы поставок не были рассчитаны.

Как отметил руководитель «Акрихина» Денис Четвериков, производители адаптировались к новой логистике и перебоев с поставками нет. «У нас сейчас процент дефектуры даже ниже, чем был прежде», ­— сказал он.

Еще одно обычное явление — пересмотр продуктового портфеля. В связи с чем не исключен уход отдельных препаратов — как импортных, так и отечественных. По словам Четверикова, у «Акрихина» есть несколько препаратов, которые решено не импортировать или не производить. «Мы тоже убираем из портфеля слабые продукты, выводим на рынок новые лекарственные формы, это нормальная работа», — заметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Что изменилось в планах фармкомпаний

Руководители фармкомпаний рассказали, что кардинально их стратегии развития не изменились, так как структура рынка осталась прежней: розница, как прежде, доминирует, и пока нет предпосылок для кардинальных перемен. По словам Муратова, за последний год вполне ожидаемо выросла доля отечественных лекарств на рынке, но этот тренд длится последние несколько лет и усилился из-за снижения промо-активности западных компаний.

Российским производителям пришлось переориентировать экспорт. Как рассказал генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев, если прежде компания планировала выходить на западные рынки самостоятельно, а на Ближнем Востоке и в Азии искать лицензионных партнеров, то теперь наоборот.

Вширь и вглубь

Изменить стратегию развития решил производитель субстанций. По словам президента компании «Активный компонент» Александра Семенова, компания долго ориентировалась только на производство субстанций, но рентабельность снижается.

«Многие российские производители фармсубстанций входят в вертикально-интегрированные цепочки и выпускают и субстанции, и готовые лекарственные формы. Мы тоже идем по этому пути, войдя в партнерство с Группой компаний «Протек». Мы будем двигаться к получению добавленной стоимости в продаже позиций полного цикла, потому что, на мой взгляд, это глобальная перспектива увеличения рентабельности», — рассказал он.

В то же время «Активный компонент» планирует расширяться не только в сторону готовых лекарств. Партнеры собираются запустить семь новых проектов, стоимость которых оценивается в 2,7 млрд руб. Один из этих проектов — строительство завода по производству интермедиатов. По словам Семенова, некоторые компоненты для субстанций из Индии и Китая обходятся компании слишком дорого, поэтому выгоднее наладить их производство в России.

Как сообщал «ФВ», в феврале 2023 года дочерняя компания АО «Протек» — «Анвилаб» стала владельцем 19,6% в ООО «Вега», которым в свою очередь владеет «Активный компонент». В мае 2022 года, согласно СПАРК, доля «Протека» выросла до 44,7%.