Фармпроизводители попросили правительство дать отсрочку от мобилизации для работников
Крупнейшие российские фармассоциации обратились к правительству с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для работников отрасли. К ним относятся сотрудники компаний, задействованных на этапах исследований и разработки препаратов, в производственной и сбытовой цепочке промышленности.
Российские производители лекарств написали письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором попросили дать отсрочку от частичной мобилизации для работников отрасли. Они предложили распространить ее на сотрудников компаний, задействованных на этапах исследований и разработки лекарственных препаратов, в производственной и сбытовой цепочке промышленности. Письмо есть в распоряжении «ФВ», его подлинность подтвердили участники рынка.
Важно обеспечить возможность функционирования производств, поддерживающих как нормальное жизнеобеспечение граждан, так и медицинские нужды военнослужащих в части бесперебойных поставок лекарственных препаратов, говорится в обращении.
Письмо подписали:
- Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС);
- Ассоциация фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («Инфарма»);
- Ассоциация международных фармацевтических производителей (АМФП);
- Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ»;
- Ассоциация индустрии товаров для здоровья (АИТЗ);
- Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО);
- Союз ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности;
- Союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата».
В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность, необходимую в войсках. При этом требование наличия военного опыта юридически не закреплено.
Минобороны утвердило решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора, говорилось в сообщении пресс-службы правительства 23 сентября.
Минцифры опубликовало список 195 специальностей, работников которых могут освободить от частичной мобилизации. Он был составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.
В перечень системообразующих предприятий в апреле 2020 года правительственная комиссия внесла:
- АО «Фармстандарт»,
- ЗАО «БИОКАД»,
- АО «Фармасинтез»,
- НАО «Северная звезда»,
- ЗАО «ФармФирма «Сотекс»,
- ООО «ГЕРОФАРМ»,
- АО «ФП «Оболенское»,
- ОАО «Синтез»,
- АО «ВЕРТЕКС»,
- ЗАО «Канонфарма продакшн»,
- АО «ГЕНЕРИУМ»,
- ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»,
- ООО «Гротекс»,
- АО «Р-Фарм»,
- ФГУП «Московский эндокринный завод»,
- ЗАО «ЭРКАФАРМ»,
- ПАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»,
- ООО «НЕО-ФАРМ»,
- ООО «Нанолек»,
- АО «Активный компонент»,
- ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства.
Ранее GxP News сообщили об аналогичной просьбе трех ассоциаций — АФПЕАЭС, СПФО и Национальной ассоциации АПФ.
Нет комментариев
Комментариев: 0