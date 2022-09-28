Фармпроизводители попросили правительство дать отсрочку от мобилизации для работников

Российские производители лекарств написали письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором попросили дать отсрочку от частичной мобилизации для работников отрасли. Они предложили распространить ее на сотрудников компаний, задействованных на этапах исследований и разработки лекарственных препаратов, в производственной и сбытовой цепочке промышленности. Письмо есть в распоряжении «ФВ», его подлинность подтвердили участники рынка.

Важно обеспечить возможность функционирования производств, поддерживающих как нормальное жизнеобеспечение граждан, так и медицинские нужды военнослужащих в части бесперебойных поставок лекарственных препаратов, говорится в обращении.

Письмо подписали:

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС);

Ассоциация фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («Инфарма»);

Ассоциация международных фармацевтических производителей (АМФП);

Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ»;

Ассоциация индустрии товаров для здоровья (АИТЗ);

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО);

Союз ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности;

Союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата».

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность, необходимую в войсках. При этом требование наличия военного опыта юридически не закреплено.

Минобороны утвердило решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора, говорилось в сообщении пресс-службы правительства 23 сентября.

Минцифры опубликовало список 195 специальностей, работников которых могут освободить от частичной мобилизации. Он был составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

В перечень системообразующих предприятий в апреле 2020 года правительственная комиссия внесла:

АО «Фармстандарт», ЗАО «БИОКАД», АО «Фармасинтез», НАО «Северная звезда», ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «ГЕРОФАРМ», АО «ФП «Оболенское», ОАО «Синтез», АО «ВЕРТЕКС», ЗАО «Канонфарма продакшн», АО «ГЕНЕРИУМ», ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», ООО «Гротекс», АО «Р-Фарм», ФГУП «Московский эндокринный завод», ЗАО «ЭРКАФАРМ», ПАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6», ООО «НЕО-ФАРМ», ООО «Нанолек», АО «Активный компонент», ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства.

Ранее GxP News сообщили об аналогичной просьбе трех ассоциаций — АФПЕАЭС, СПФО и Национальной ассоциации АПФ.