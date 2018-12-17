Фармпроизводители приветствуют маркировку, но хотят наладить диалог об ее параметрах

Как отметил исполнительный директор AIPM Владимир Шипков, фармпроизводители достаточно давно говорили о необходимости системы прослеживаемости движения лекарственных препаратов. В течение полутора лет обсуждались параметры маркировки, коллегиально выработано мнение о том, что производители за свой счет осуществляют мероприятия по маркировке в обмен на информацию о движении своих лекарств.

Но в апреле 2018 г. вышло распоряжение правительства, которое изменило параметры будущей системы, в частности, Федеральная налоговая служба перестала быть оператором системы, также фармпроизводителям объявили, что для контрольных информационных знаков на пачке необходимо криптозащита.

«Мы с самого начала были за маркировку, другое дело – технология нанесения штрих-кодов бывает разная. Мы видим большие риски как для фармпромышленности, так и для пациентов в результате лобовой атаки с криптохвостом со стороны нового оператора», – сказал генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Дело в том, что если делать криптокод по существующему ГОСТу, то необходимы дополнительные вложения либо для докупи оборудования, либо для его наладки. Эксперименты на российских производственных площадках показывают, что обеспечить высокое качество для считывания кода с криптохвостом и высокую производительность практические не возможно.

«На заводе «Озон» обычная производительность составляет около 300 пачек в минуту, чтобы напечатать код с криптохвостом нормального качества скорость производства падает до 40-60 пачек в минуту, – поделилась председатель Координационного совета Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган. – При этом количество брака увеличилось до 4%, хотя, как правило, оно меньше примерно в два раза». Она добавила, что по подсчетам фармкомпаний затраты на маркировку с криптохвостом могут удорожать производство на 8 – 44%.

События вокруг маркировки развиваются стремительно. На прошлой неделе, 13 декабря, Госдума во втором чтении приняла поправки в ФЗ «Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ», согласно которым законодательно устанавливается, что такое код маркировки. По тексту проекта, это уникальная последовательность символов, состоящая из кода индентификации и кода проверки, то есть криптокода. В случае принятия закона в таком варианте Правительство РФ обязано будет ввести криптохвост для всех товаров, в том числе и для лекарств.

А 12 декабря представители фармацевтических ассоциаций обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой перенести второе чтение законопроекта, а также предложили свою более мягкую формулировку. Сначала в повестке Госдумы на 13 декабря вопрос о ФЗ «Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ» исчез, официально было сообщено, что его обсуждение перенесени на январь 2019 г. Однако неожиданно в тот же день поправки были приняты во втором чтении.

Далее дискуссия об этом вылилась на страницы СМИ, где сначала появились публикации, намекающие на то, что фармпроизводители напрасно нагнетают обстановку, а потом –интервью генерального директора «Фармстандарта» Григория Потапова, где он говорит о необходимости уменьшить длину криптокода. И вот сразу после этой публикации оператор системы маркировки ЦРПТ согласился, что такое предложение можно обсудить.

«В ходе обсуждения с отраслью оператор ЦРПТ поддержал инициативу ее лидеров, в частности компании «Фармстандарт», ускорить внедрение системы маркировки лекарств за счет упрощения технологии печати кода, а именно уменьшения количества символов в нем. Таким образом, качество и скорость печати кодов на упаковках лекарств останется согласно принятым ранее требованиям и не потребует времени на перенастройку оборудования. Решение не распространяется на производство высокозатратных лекарственных препаратов, включенных в государственную программу «12 высокозатратных нозологий», – говорилось в сообщении оператора.

Складывается ощущение, что дело с мертвой точки сдвинуло именно публичное мнение директора «Фармстандарта». «Мы писали письма и в правительство, и в Общественную палату, но всегда получали отписки с перечислением нормативных актов», – посетовал Виктор Дмитриев. Он отметил, что фармсообщество удовлетворено тем, что как минимум диалог начался. Правда, если криптохвост уменьшится, то производителям надо заново начинать эксперименты по печати кодов маркировки с криптозащитой.