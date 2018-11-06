Фармритейл и эксперты оценили перспективы аптек «Магнита» на рынке

Бизнес-консультант и тренер Сергей Давыдов считает, что перенаправить трафик от классических аптек в «Магнит», где также будут размещать аптеки, удастся при использовании онлайн-заказов.

«Можно предположить, что «Магнит» будет запускать аптеки в точках продаж с высоким потенциалом роста: большие гипермаркеты, “магазины у дома”. По аналогии с зарубежными сетями-дискаунтерами Aldi и Lidl, которые успешно реализуют самый разнообразный товар по всему миру, – говорит Сергей Давыдов. – Важно понимать растущий тренд e-commerce. Существенная часть фармритейлеров уходит в онлайн. Даже Ozon начал поставки лекарств. С экономической точки зрения уход в онлайн логичен, несмотря на нюансы. Для офлайн-аптек в перспективе это означает смерть. Поэтому необходимо искать новую стратегию.

Учитывая тренды и конъюнктуру, “Магнит” может соединить офлайн в своих магазинах с онлайн-заказами лекарств. Тогда фармрынок получит новый гибридный формат. Это достаточно сильная позиция – по всей России в тысячах магазинов можно будет купить вместе с продуктами лекарства и парафарму. Для существенной части ассортимента – безрецептурных и парафармпрепаратов – “магнитовский” формат приемлем. Полагаю, что вначале сделают ставку на самый ходовой ассортимент, начиная с парафармы.

Классическим аптечным сетям с каждым днем будет сложнее, поскольку уровень доходов населения не повышается, а самих аптечных точек “дверь в дверь” очень много. Конечно, есть лояльность к аптекам. Останутся те потребители, которым важно покупать лекарства именно в аптеках. Но, к сожалению, маркетинговые контракты подрывают доверие к фармацевтам в аптеках. Люди видят, что им продают конкретные бренды, причем не всегда дешевые. Если за год-полтора “Магнит” сможет перестроить на себя потребительский трафик, то остальные аптеки в радиусе “магнитовского взрыва” не выживут и закроются. Затраты на переключение могут окупиться за счет высокой конверсии посетителей. Инструменты конверсии в виде маркетинговых программ давно отработаны FMCG-ритейлом, поэтому действовать будут наверняка с минимальными рисками».

В свою очередь директор по развитию исследовательского агентства RNC Pharma сомневается, что у «Магнита» хватит ресурсов на такое количество аптек в год. Согласно его расчетам, ритейлеру понадобится до 2,5 млрд руб. на первоначальном этапе и 5–7 млрд ежегодно.

«Важно понимать, что для запуска 2 тысяч аптек в год необходимо каждый день в среднем открывать по 5,5 аптек. А учитывая только рабочие дни – минимум по 8 аптек в день, – говорит . – Во-первых, это несколько нереалистично с организационной точки зрения. Даже в лучшие времена крупные сети едва выдерживали темп по 30–40 аптек в месяц. Во-вторых, даже если представить себе такую динамику, только расходы на администрирование процесса открытия аптек выльются в очень круглую сумму. Также неизбежно будут возникать вопросы по эффективности этой работы. Стоимость первоначальных затрат (лицензии, торговое оборудование, кассы, оргтехника, косметический ремонт помещений, вывески и другое) составит порядка 1,5–2,5 млрд руб. Помимо этого на персонал, содержание помещений и т.д. понадобится порядка 5–7 млрд руб. в год».

Управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» уверен, что даже при запуске всех 2 тыс. аптек за год переломить ситуацию на рынке не удастся, особенно если не будет новой стратегии.

«Безусловно, такое количество новых аптек повлияет на аптечный рынок страны, но это не будет столь значимое влияние на рынок, как в ситуации с "Магнит косметик" и droggery рынка, – говорит . – На мой взгляд, команде "Аптеки Магнит" предстоит очень сложная работа, и считаю, что им нужно выработать уникальную стратегию привлечения и удержания покупателей, такую, которую пока не предоставили другие сети. Потому что пока эти аптеки не являются чем-то "особенным" для покупателя и рискуют повторить путь развития аналогичной аптечной сети».

Схожего взгляда придерживается и управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев: «Успех аптечного проекта "Магнита" будет зависеть от выбора ниши. При ставке на дискаунтер есть риски. Но сейчас аптечный рынок находится на таком дне, что вряд ли они пойдут этим путем, который заставит работать первое время в минус. Тем более что продуктовая розница и " Магнит Косметик" имеют вполне приличную наценку. Думаю, генерировать нулевые проекты – не их стратегия. Мы знаем, что открытие большого количества аптек "Мега Фарм" в продуктовых магазинах дало среднюю выручку с одной точки не более 0,5–1 млн руб. Поэтому проект для "Магнита" не будет легким. Около каждого магазина "Магнит" есть известные людям аптеки, а значит, ритейлеру придется побороться за трафик».

Генеральный директор аптечной сети «Нео-Фарм» увидел как позитивные моменты в выходе нового игрока, так и тревожные.

«Я бы выделил два важных момента, которые повлияют на фармрынок. Аптеки "Магнита" будут работать по общей системе налогообложения и платить белые зарплаты, что положительно скажется на рынке, увеличив его прозрачность, – считает . – Есть и отрицательный момент. Для запуска такого количеств аптек “Магниту” понадобится около 10 тыс. фармацевтов в год. Учитывая дефицит таких сотрудников, будут разогреты зарплаты, что ударит по остальным участникам рынка, которые будут вынуждены увеличить издержки».

Более позитивный взгляд у генерального директора аптечного партнерства ИРИС Галины Орловой, которая рассчитывает, что игрок с FMCG рынка научит некоторых производителей хорошим манерам в ведении бизнеса.

«Место на полке строго ранжировано, поэтому платить придется за каждый сантиметр строго по прайсу. И стоимость для разных продуктов этого сантиметра тоже может быть разной. С моей точки зрения, это финансово более оправдано. Возможно, получится дисциплинировать производителя и в маркетинговых платежах, – сказала Галина Орлова. – В этом году мы часто наблюдали большие задержки по оплатам со стороны производителей. Нежелание платить и поиск причины не заплатить вовремя либо не заплатить всю сумму. Есть производители, которые пытаются увеличить отсрочку маркетингового платежа до нескольких месяцев после оказания услуг. Некоторые и вовсе уходят от маркетингового взаимодействия с сетями, объясняя это нехваткой средств. Агрессивность ритейлеров с FMCG рынка поможет дисциплинировать таких партнеров.

Один из наиболее важных акцентов, который может повлиять на рынок и стимулировать его развитие, – это максимальный акцент на конечного потребителя и адаптация под его нужды. Безусловно, и в этом фармритейл еще не догнал FMCG. Те инструменты, программы лояльности, продуктовые активности, которые можно привнести на наш рынок, помогут и другим игрокам правильно расставить акценты. Да, ценовой демпинг – это быстро и просто, если у тебя есть СТМ, но это краткосрочный эффект. Сегодня у тебя цена ниже, а завтра твои соседи привлекают покупателей отрицательной наценкой. И даже если взять направление СТМ, то в фарме оно развивается сравнительно недавно. И в этом вопросе новый игрок также сможет простимулировать развитие нашего рынка».