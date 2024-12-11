Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРозница
Фонд Sycamore Partners...

Фонд Sycamore Partners собирается купить крупнейшую сеть аптек в США Walgreens Boots

11.12.2024
18:08
Владимир Заболотских
Walgreens Boots Alliance ведет переговоры о продаже аптечной сети инвестфонду Sycamore Partners из-за финансовых проблем компании. Сделку планируют реализовать в следующем году.
Фото: walgreensbootsalliance.com

Крупнейшая американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance ведет переговоры о продаже компании инвестиционному фонду Sycamore Partners на фоне ухудшения финансового положения. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Как отмечается, мировой лидер в области аптечного бизнеса испытывает серьезное давление на фоне высокой инфляции, которая снизила покупательную способность потребителей, и растущей конкуренции, негативно сказавшейся на работе более чем 12,5 тыс. розничных точек сети в США, Европе и Латинской Америке. В октябре Walgreens объявила о планах закрыть 1,2 тыс. аптек в ближайшие несколько лет, после того как компания зафиксировала чистый убыток в почти 9 млрд долл. за 2024 финансовый год.

Рыночная стоимость компании достигала 106 млрд долл. в 2015 году, однако на фоне обвала акций она упала до 8 млрд долл. После появления информации о переговорах с Sycamore акции Walgreens выросли почти на 20%.

В 2019 году инвестиционная компания KKR предлагала купить аптечную сеть за 70 млрд долл., но сделка не состоялась. Это могла быть крупнейшая транзакция с привлечением частного инвестфонда.

В прошлом году новым генеральным директором Walgreens стал Тим Уэнтворт бывший руководитель компании Cigna, специализирующейся на медицинском страховании. Он сменил на этом посту Розалинд Брюер, возглавлявшую аптечную сеть на протяжении двух лет, в течение которых ее акции упали почти вдвое. При ней Walgreens купила две компании, чтобы выправить финансовую ситуацию: поставщика медицинских услуг Summit Health-CityMD и CareCentrix, оказывающую послеродовую помощь и обеспечивающую уход на дому. Однако сделанные приобретения не принесли ожидаемых результатов.

Серьезные трудности в США испытывает не только Walgreens. Так, в 2023 году Rite Aid подала заявление о банкротстве для реструктуризации многомиллиардных долгов. Этой осенью аптечному ритейлеру, замыкающему тройку лидеров по обороту в стране, удалось сократить задолженность на 2 млрд долл. и привлечь 2,5 млрд долл. финансирования. Компания закрыла сотни магазинов, продала часть бизнеса и перешла в собственность кредиторов, аннулировав все акции.

В III квартале 2024 года операционная прибыль крупнейшего американского поставщика рецептурных препаратов CVS Health, владеющего сетью из 9900 аптек и 1100 клиник, упала на 77,5% до 832 млн долл. по сравнению с 3,7 млрд долл. годом ранее. В этих условиях компания закрыла 851 торговую точку по всей стране и уволила около 2,9 тыс. сотрудников.

Walgreens имеет более чем вековую историю. В 2012 году компания приобрела 45% акций британской аптечной сети Alliance Boots за 6,7 млрд долл., а в 2014 году — оставшиеся 55% за 15,3 млрд долл. В результате слияния появилась Walgreens Boots Alliance, разместившая головной офис в Чикаго.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.