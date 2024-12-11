Фонд Sycamore Partners собирается купить крупнейшую сеть аптек в США Walgreens Boots

Крупнейшая американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance ведет переговоры о продаже компании инвестиционному фонду Sycamore Partners на фоне ухудшения финансового положения. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Как отмечается, мировой лидер в области аптечного бизнеса испытывает серьезное давление на фоне высокой инфляции, которая снизила покупательную способность потребителей, и растущей конкуренции, негативно сказавшейся на работе более чем 12,5 тыс. розничных точек сети в США, Европе и Латинской Америке. В октябре Walgreens объявила о планах закрыть 1,2 тыс. аптек в ближайшие несколько лет, после того как компания зафиксировала чистый убыток в почти 9 млрд долл. за 2024 финансовый год.

Рыночная стоимость компании достигала 106 млрд долл. в 2015 году, однако на фоне обвала акций она упала до 8 млрд долл. После появления информации о переговорах с Sycamore акции Walgreens выросли почти на 20%.

В 2019 году инвестиционная компания KKR предлагала купить аптечную сеть за 70 млрд долл., но сделка не состоялась. Это могла быть крупнейшая транзакция с привлечением частного инвестфонда.

В прошлом году новым генеральным директором Walgreens стал Тим Уэнтворт — бывший руководитель компании Cigna, специализирующейся на медицинском страховании. Он сменил на этом посту Розалинд Брюер, возглавлявшую аптечную сеть на протяжении двух лет, в течение которых ее акции упали почти вдвое. При ней Walgreens купила две компании, чтобы выправить финансовую ситуацию: поставщика медицинских услуг Summit Health-CityMD и CareCentrix, оказывающую послеродовую помощь и обеспечивающую уход на дому. Однако сделанные приобретения не принесли ожидаемых результатов.

Серьезные трудности в США испытывает не только Walgreens. Так, в 2023 году Rite Aid подала заявление о банкротстве для реструктуризации многомиллиардных долгов. Этой осенью аптечному ритейлеру, замыкающему тройку лидеров по обороту в стране, удалось сократить задолженность на 2 млрд долл. и привлечь 2,5 млрд долл. финансирования. Компания закрыла сотни магазинов, продала часть бизнеса и перешла в собственность кредиторов, аннулировав все акции.

В III квартале 2024 года операционная прибыль крупнейшего американского поставщика рецептурных препаратов CVS Health, владеющего сетью из 9900 аптек и 1100 клиник, упала на 77,5% до 832 млн долл. по сравнению с 3,7 млрд долл. годом ранее. В этих условиях компания закрыла 851 торговую точку по всей стране и уволила около 2,9 тыс. сотрудников.

Walgreens имеет более чем вековую историю. В 2012 году компания приобрела 45% акций британской аптечной сети Alliance Boots за 6,7 млрд долл., а в 2014 году — оставшиеся 55% за 15,3 млрд долл. В результате слияния появилась Walgreens Boots Alliance, разместившая головной офис в Чикаго.