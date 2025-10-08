ГД РФ приняла в первом чтении проект об обязательном целевом обучении студентов фармвузов

Целевой договор

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект № 1006061-8, согласно которому при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. В случае невыполнения обязательств по договору необходимо будет выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере.

«Студенты медицинских и фармацевтических направлений, обучающиеся за счет бюджета, будут обязаны заключать договор с конкретным заказчиком — регионом, медицинской организацией или ведомством. За неисполнение условий договора предусмотрена компенсация стоимости обучения и усиление ответственности работодателя. Аналогичные меры вводятся и для заказчиков, если они нарушают свои обязательства», — пояснил журналистам член Комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Студенты обязаны заключить договор о целевом обучении в первый год обучения, если есть предложения от заказчиков и студент соответствует их требованиям. Аналогичное правило распространяется на студентов-целевиков, если заказчик отказался заключать с ними договор.

Заключить новый договор о целевом обучении будут должны:

студенты, восстановившиеся для дальнейшего обучения по соответствующим программам,

студенты, переведенные на бюджетную форму обучения,

студенты, чей договор о целевом обучении был расторгнут (по инициативе заказчика или по заявлению студента из-за отсутствия поддержки).

Если студент не заключит договор в установленный срок при наличии предложений и соответствии требованиям заказчика, либо если расторгнет договор в одностороннем порядке, его отчислят. Если в первый год обучения предложения от заказчиков не поступят, обязанность заключить договор сохраняется на весь срок обучения. Обязанность заключить договор будет снята, только если предложения не поступят до конца обучения, либо если студент не подходит по критериям заказчика.

Кроме того, студенты-целевики смогут продолжить обучение без отработки установленного договором срока на следующей образовательной ступени, в том числе в ординатуре после специалитета, только при условии заключения следующего целевого договора с тем же заказчиком.

Программа наставничества

Для выпускников медицинских и фармацевтических образовательных программ, впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, предусматривается обязательное участие в программе наставничества в сфере здравоохранения сроком на три года. В течение этого периода выпускники должны работать по медицинской или фармацевтической специальности в организациях, оказывающих бесплатную медицинскую помощь. Выпускники, заключившие договор о целевом обучении, проходят практику и трудоустраиваются в организациях согласно условиям целевого договора.

После завершения трехлетнего наставничества специалисты проходят периодическую аккредитацию. Если программа наставничества не была реализована или длилась менее трех лет, по окончании первичной аккредитации граждане должны повторно пройти первичную аккредитацию, а затем участвовать в программе наставничества до достижения трехлетнего срока.

Положение о наставничестве установит Министерство здравоохранения РФ.

Поправки вносятся в статьи 69 и 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Когда Минздрав РФ предложил обязать выпускников мед- и фармвузов проходить трехлетнее наставничество после первичной аккредитации, это вызвало дискуссию в отрасли — эксперты указывают на возможные противоречия с Конституцией и недостаточную привлекательность условий для молодых специалистов.