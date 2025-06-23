Фармспециалисты смогут пройти периодическую аккредитацию после трех лет отработки c наставником

Минздрав опубликовал проект внесения изменений в статью 69 закона «Об основах охраны здоровья граждан». Из поправок следует, что выпускники, получившие медицинское и фармацевтическое образование и впервые прошедшие первичную или первичную специализированную аккредитацию, обязаны пройти трехлетнее наставничество в сфере здравоохранения.

Во время наставничества они будут работать по основному месту работы в медорганизациях, участвующих в Программе госгарантий (кроме целевиков, которые работают в месте, определенном их договором). По окончании наставничества им предстоит пройти периодическую аккредитацию. Если наставничество не пройдено или длилось менее трех лет, потребуется повторно пройти первичную аккредитацию и завершить полный срок наставничества.

Законопроектом также вносятся поправки в закон «Об образовании», касающиеся выпускников и заказчиков целевого обучения. За неисполнение обязательств по договорам целевого обучения на фармацевтических программах высшего образования и среднего профессионального образования (не трудоустроил работодатель, не отработал выпускник, односторонний отказ или расторжение) виновная сторона обязана выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере этой компенсации, а не трехкратном, как предполагалось ранее.

В проекте также говорится, что выпускники-целевики получат право приостановить обязательства по трудоустройству по текущему договору, если заключат следующий договор о целевом обучении на более высокий уровень образования с тем же работодателем. Можно заключать несколько таких «последовательных» договоров. Исполнение обязательств по последнему договору снимает ответственность по всем предыдущим. Неисполнение последнего договора влечет ответственность за него и за все предыдущие. «Штраф» заменен на «компенсацию за обучение» (не менее стоимости одного года) при расторжении договора целевого обучения.

Если поправки будут приняты, закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Поправки в закон «Об образовании», появившиеся в феврале, вызвали обсуждение в профессиональной среде. В инициативе с обязательным распределением фармспециалистов и штрафами в случае отказа от отработки эксперты нашли спорные моменты. Старший юрист Verba Legal Никита Жемчугов отметил, что принудительная отработка может нарушать ст. 37 Конституции РФ (запрет принудительного труда). Исполнительный директор Нацфармпалаты Елена Неволина заметила, что работа в селе с печным отоплением и уличным туалетом воспринимается молодежью как «наказание», и даже при наличии жилья (например, на Сахалине, Курилах) специалисты туда не едут.

Ранее «ФВ» также показал результаты опроса среди провизоров и фармспециалистов об их отношении к введению обязательной отработки для выпускников вузов. Хотя идея получила поддержку, многие респонденты считают, что для решения проблемы кадрового дефицита необходимы комплексные меры, включая улучшение условий труда и предоставление социальных льгот.