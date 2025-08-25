ГК «Нижфарм» объявила о смене главы обнинского «Хемофарма»

На должность генерального директора производственной площадки Группы компаний «Нижфарм» в Обнинске (ООО «Хемофарм») назначен Антон Мурачев, об этом сообщили в пресс-службе компании. С чем связана смена гендиректора завода, не уточняется. Ранее предприятие возглавлял Виталий Поздняков.

Мурачев окончил физико-химический факультет Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева по специальности инженер. Свою карьеру он начал 17 лет назад на производственной площадке в Обнинске. На предприятии он занимал должности инженера-технолога, начальника производственного цеха и руководителя проектной деятельности завода.

За последние четыре год под руководством Мурачева были внедрены проекты завода по инженерному и технологическому переоснащению цехов, лабораторий и инженерных служб. В компании заявили, что одной из ключевых целей для нового гендиректора станет развитие кадрового потенциала предприятия, создание возможностей для профессионального роста и обеспечение высококонкурентных условий труда для сотрудников.

«Хемофарм» специализируется на выпуске нестерильных твердых лекарственных форм (таблетки непокрытые и покрытые оболочкой, таблетки с пролонгированным высвобождением, капсулы). Всего более 80 наименований препаратов. Мощность производства — 43 млн упак. в год. За 2023—2024 годы на площадке локализовано производство по полному циклу шести препаратов в области кардиологии, сахарного диабета второго типа и для терапии болевого синдрома. В 2025 году запущено производство двух рецептурных лекарств: для терапии сахарного диабета второго типа и артериальной гипертензии. Сейчас на площадке в Обнинске работают более 300 сотрудников.

В апреле в АО «Нижфарм» ввели временное управление: 100% акций компании, находящихся в собственности люксембургской компании Nidda Lynx, переданы во временное управление компании «Фармирус». Решение стало неожиданностью и для отрасли, и для производителя.

На фоне введения временного управления новым гендиректором «Нижфарм» стал Дмитрий Исаченко, ранее не занимавший руководящие должности в фарме.