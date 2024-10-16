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GSK подала в...

GSK подала в суд на Moderna за нарушение патентов на вакцины против COVID-19 и РСВ

16.10.2024
14:16
Владимир Заболотских
GSK подала судебные иски против Moderna, обвиняя ее в нарушении патентных прав на технологию доставки активного вещества, используемую в мРНК-вакцинах американской компании. Утверждается, что Moderna незаконно получила доступ к технологии через бывших сотрудников Novartis и GSK. Британский производитель требует выплаты роялти от продаж вакцин Spikevax и mRESVIA, а также возмещения убытков.
Фото: 123rf.com

Британская GSK подала два иска против американской Moderna в федеральный суд штата Делавэр, обвинив ее в нарушении патентных прав на вакцины. Об этом пишет агентство Reuters.

Moderna принадлежат несколько препаратов на основе технологии матричных РНК (мРНК), доставка которых в организм обеспечивается благодаря липидным наночастицам – липидной оболочке, в которую упаковывается мРНК, защищая от разрушения и помогая им проникнуть через клеточную мембрану. Как утверждает GSK, это нарушает несколько ее патентов, из-за чего биотехнологический стартап столкнулся с судебными исками в отношении принадлежащих ему вакцин Spikevax (от COVID-19) и mRESVIA (от респираторно-синцитиального вируса, РСВ).

В судебных документах говорится, что Moderna получила доступ к мРНК-технологии, «взяв на работу бывших сотрудников Novartis и GSK, обладающих непосредственными знаниями». Кроме того, юристы компании указали, что Moderna начала исследования в области инкапсуляции мРНК в липидную оболочку якобы после того, как GSK провела всю основную работу по этому методу доставки активных веществ в организм, права на который британский производитель получил в результате приобретения вакцинного бизнеса швейцарской Novartis за 7,8 млрд долл. в 2015 году.

GSK требует выплаты роялти от продаж Spikevax и mRESVIA, а также возмещения всех убытков, связанных с предполагаемым нарушением патентов. В интересах пациентов GSK также предложила Moderna использовать патенты, которые, как считает британская компания, принадлежат ей, на «коммерчески приемлемых условиях».

Представитель Moderna заявил порталу Fierce Pharma, что компания знает о судебном разбирательстве и планирует отстаивать свои интересы.

Это не первое судебное дело GSK по патентам на мРНК-технологию. В апреле фармпроизводитель подал аналогичный иск против Pfizer и BioNTech, обвинив их в нарушении патентных прав при разработке противоковидной вакцины Comirnaty. Кроме того, в августе прошлого года GSK инициировала отдельное судебное разбирательство против Pfizer, касающееся Arexvy и Abrysvo – вакцин американской компании против РСВ.

Продажи вакцин против COVID-19 значительно упали после окончания пандемии. По данным Reuters, за 2023 год выручка от коммерческой реализации Spikevax составила 6,7 млрд долл., Comirnaty –  11,2 млрд долл. Это на 60% меньше, чем в 2022 году.

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