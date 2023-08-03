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GSK подала в...

GSK подала в суд на Pfizer за нарушение патентных прав на вакцину против РСВ

03.08.2023
11:36
Николай Соколов
GSK подала в суд на Pfizer из-за нарушения патентов на вакцину против РСВ. Препараты двух компаний стали первыми средствами, одобренными для профилактики этого заболевания.

Британская GSK подала иск против Pfizer в американский суд. Производитель утверждает, что вакцина Pfizer против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) Abrysvo нарушает патентные права GSK на ее вакцину Arexvy, пишет Reuters.

В частности, GSK заявила, что препарат Pfizer нарушает четыре патента, связанных с антигеном, который используется в вакцине. Представитель GSK заявил, что защита интеллектуальной собственности является «основой способности исследовательских компаний стимулировать инновации» и что судебный процесс не должен повлиять на способность GSK выпустить Arexvy на рынок.

По мнению GSK, Pfizer начала работать над своей программой РСВ еще в 2013 году, по меньшей мере через семь лет после GSK. В иске утверждается, что Pfizer знала о запатентованной технологии GSK по крайней мере с 2019 года.

В заявлении Pfizer говорится, что компания «уверена в своей позиции в отношении интеллектуальной собственности» и будет «решительно защищать» свое право предоставить Abysvo пациентам.

Обе вакцины были одобрены FDA в мае. Они предназначены для использования у взрослых старше 60 лет. Эти препараты стали первыми средствами, одобренными для предотвращения РСВ, который ежегодно вызывает около 14 тыс. смертей среди взрослых в возрасте 65 лет и старше в Соединенных Штатах.

Pfizer и GSK ведут напряженную гонку за выход на рынок вакцин против РСВ, объем которого к 2030 году может превысить 10 млрд долл. Вакцины являются частью стратегии обеих компаний по поиску новых активов на замену старым препаратам, которые сталкиваются с конкуренцией более дешевых дженериков.

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