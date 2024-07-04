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GSK приобрела у...

GSK приобрела у CureVac права на мРНК-вакцины против гриппа и COVID-19

04.07.2024
15:44
Владимир Заболотских
GSK и CureVac реструктурировали сотрудничество в области разработки мРНК-вакцин. CureVac получит авансовый платеж в 400 млн евро и потенциально до 1,05 млрд евро в виде поэтапных платежей, а GSK — глобальные права на вакцины против гриппа и COVID-19.
Фото: gsk.com

Компании GSK и CureVac заключили сделку о реструктуризации сотрудничества в области разработки мРНК-вакцин. Пресс-релиз опубликовала на своем сайте британская фармкомпания.

По новым условиям GSK получает глобальные права на разработку, производство и коммерциализацию кандидатных вакцин против гриппа и COVID-19. CureVac получит авансовый платеж в размере 400 млн евро. Дополнительно немецкая компания может получить до 1,05 млрд евро в виде поэтапных платежей.

GSK и CureVac сотрудничают с 2020 года в области разработки мРНК-вакцин против инфекционных заболеваний. Им удалось создать кандидатные вакцины против гриппа и COVID-19, которые проходят I и II фазы клинических испытаний. Все препараты основаны на запатентованной мРНК-платформе второго поколения, принадлежащей CureVac.

Ранее патентный суд Германии признал недействительным патент CureVac на мРНК-вакцину от COVID-19. Немецкая компания пыталась отсудить интеллектуальные права на препарат у BioNTech и Pfizer.

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