GSK создала первый за десятилетия эффективный антибиотик нового класса для лечения гонореи

Антибиотик gepotidacin, разработанный фармацевтической компанией GSK, показал высокую эффективность против гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в ходе III фазы клинических испытаний. Результаты опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

В исследовании участвовало более 600 человек старше 12 лет с диагнозом гонорея урогенитальной области из шести стран. Половина получала экспериментальный препарат два раза в день, другая — однократную инъекцию цефтриаксона в сочетании с пероральным азитромицином, которые обычно назначают при инфекции, передаваемой половым путем.

Gepotidacin вылечил 92,6% испытуемых, в том числе зараженных лекарственно-устойчивыми штаммами. Причем оставшиеся 7,4% не учитывались из-за неполноты данных, а не отсутствия результатов от применения антибиотика. В другой группе, которой давали стандартную терапию, число выздоровевших составило 91,2%.

Разработка GSK чаще всего вызывала проблемы с желудочно-кишечным трактом. Однако почти во всех случаях побочные эффекты имели легкую или умеренную степень выраженности.

Представитель британской компании сообщил телеканалу NBC News, что заявка на одобрение gepotidacin будет подана в ближайшие несколько месяцев. Он добавил, что фармгигант намерен получить регистрацию от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) до конца этого года.

Положительное решение ознаменует появление первого принципиального нового класса антибактериальных препаратов от гонококковой инфекции за последние 30 лет — триазааценафтилинов. Последними антибиотиками с инновационным механизмом действия против гонореи были фторхинолоны, которые начали использовать в 1990-х годах.

Gepotidacin уже зарегистрирован в США под торговым названием Blujepa. В марте FDA разрешило его применять для лечения неосложненных инфекций мочевыводящих путей у женщин старше 12 лет.

Как указывает Всемирная организация здравоохранения, в мире ежегодно заражаются гонореей 82 млн человек. Особенно стремительный рост отмечается в США — Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) зафиксировали 640 тыс. новых случаев в 2022 году, а с 2009 по 2021 гг. показатели заболеваемости взлетели на 118%.

Современные бактерии гонореи стали устойчивыми практически ко всем антибиотикам, использующимся для их лечения, утверждают в CDC. Нелеченная гонорея способна вызвать серьезные осложнения — от воспаления суставов и печени до поражения сердечно-сосудистой и нервной систем, а у женщин увеличивает риск развития бесплодия.