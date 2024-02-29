Гендиректор Cytokinetics опроверг слухи о продаже компании

Генеральный директор Cytokinetics Роберт Блюм заявил, что его компания не находится в процессе продажи. Ранее в СМИ появились сообщения о возможном приобретении Cytokinetics фармгигантом Novartis за 10 млрд долл.

В конце прошлого года Cytokinetics опубликовала данные III фазы клинических испытаний SEQUOIA-HCM, в рамках которых принадлежащий компании препарат aficamten показал свою эффективность против обструктивной формы гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП).

«После того, как мы поделились с общественностью положительными результатами исследования SEQUOIA-HCM, появились слухи о приобретении Cytokinetics, — сообщил Блюм во время телеконференции, посвященной финансовым результатам компании в последнем квартале 2023 года. — Пока мы не будем и не можем комментировать конкретные предположения относительно этого, но позвольте мне внести ясность по одному вопросу: инициатива была выдвинута не нами, и в данный момент мы не осуществляем процесс продажи компании».

Успех aficamten стал предвестником появления в портфеле Cytokinetics потенциального бестселлера. Лекарство компании может стать конкурентом Camzyos (mavacamten), который принадлежит Bristol-Myers Squibb (BMS). Это единственное средство для лечения ГКМП, зарегистрированное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Camzyos был одобрен американским регулятором в апреле 2022 года, а его продажи за первые девять месяцев 2023 года принесли BMS 142 млн долл.

В III квартале этого года планируется подача заявки на регистрацию aficamten в FDA. Блюм заверил, что компания будет активно выстраивать новые партнерские отношения и заключать сделки в области разработки, исследовании и коммерциализации своих лекарственных средств для сохранения акционерной стоимости фирмы. В частности, он упомянул возможное подписание соглашения в скором времени с одной из японских компаний.