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СМИ сообщили о...

СМИ сообщили о возможной сделке между Novartis и Cytokinetics

10.01.2024
15:49
Владимир Заболотских
Novartis находится на этапе завершения переговоров о приобретении Cytokinetics, представившей в конце 2023 года успешные результаты исследований ее препарата от гипертрофической кардиомиопатии. Сумма сделки оценивается в 10 млрд долл.
Фото: novartis.com

Novartis ведет заключительные переговоры о покупке компании Cytokinetics за 10 млрд долл. Сделка может завершиться на этой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На приобретение разработчика препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний также претендуют AstraZeneca и Johnson & Johnson. Газета отмечает, что существует вероятность, что цену Novartis могут перебить более выгодным предложением.

Cytokinetics начала переговоры о своей продаже после того, как в конце 2023 года были опубликованы данные фазы III исследования лекарственного средства aficamten. Препарат показал эффективность против обструктивной формы гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП), увеличив переносимость физической нагрузки и максимальное потребление кислорода у испытуемых. Во второй половине 2024 года Cytokinetics планировала получить одобрение от американского и европейского регуляторов на продажу aficamten.

Лекарство компании является потенциальным конкурентом Camzyos (mavacamten), принадлежащему фармацевтическому производителю Bristol-Myers Squibb (BMS). Это единственное зарегистрированное FDA средство для лечения ГКМП. Camzyos был одобрен американским регулятором в апреле 2022 года, а его продажи за первые девять месяцев 2023 года принесли BMS 142 млн долл.

ГКМП — это наследственное заболевание, при котором утолщаются стенки левого или изредка правого желудочка, что может препятствовать кровотоку. Около 280 тыс. человек в США страдают от этой болезни, которая является одной из наиболее распространенных причин внезапной смерти среди людей в возрасте до 35 лет.

Ранее стало известно о договоре сотрудничества Novartis с Isomorphic Labs, специализирующейся на разработке лекарств с помощью искусственного интеллекта, на сумму 1,2 млрд долл. Также швейцарский производитель приобрел нидерландскую биотехнологическую компанию Calypso за 425 млн долл., получив права на препарат, ингибирующий цитокин интерлейкин-15 (ИЛ-15), для лечения аутоиммунных заболеваний. Помимо этого, Novartis заключила соглашение с китайской фармацевтической компанией Shanghai Argo о получении интеллектуальных прав на методы лечения, разработанные на основе РНК-интерференции (RNAi), от сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.

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