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Генпрокуратура и ФАС...

Генпрокуратура и ФАС проверят рост цен на ветпрепараты

14.08.2023
09:42
Артем Косенок
Генпрокуратура и ФАС начали проверять рост цен на ветеринарные препараты. С такой просьбой обратились депутаты Госдумы, сославшись на массовые жалобы россиян. Надзорные органы направили запросы в отраслевые ассоциации с просьбой предоставить сведения о сложившейся ситуации на рынке и дать прогноз.  
Фото: freepik/ru.freepik.com

Генпрокуратура и ФАС начали проверку роста цен на ветеринарные препараты. Об этом надзорные органы сообщили в своих письмах первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову, пишут «Известия» со ссылкой на документ. В середине июля парламентарий обратился в надзорные органы, сославшись на массовые жалобы россиян на увеличение стоимости.

ФАС сообщила, что направила запросы в отраслевые ассоциации с просьбой представить информацию о ситуации, сложившейся в первом полугодии 2023 года на рынке ветпрепаратов, в том числе сведения о причинах роста цен и прогнозную оценку ситуации в ценовой политике. Бурматов не исключает осенью нового скачка цен, так как об этом ранее уже сообщили некоторые производители.

«Такое повышение цен — это продолжение санкционной политики в отношении России <…> Особенно серьезно проблема стоит в сфере ветпрепаратов, импортные производители которых не хотят проходить установленные в России механизмы сертификации и получения соответствующих документов», — заявил депутат.

«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся на рынке ветпрепаратов.

С 1 сентября 2023 года продукция компаний, не прошедших проверку требованиям надлежащей производственной практики (GMP), не сможет поставляться в Россию. Такая норма направлена на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветпрепаратов. Сейчас все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP. В то же время иностранные — только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.

В феврале ветеринарная отрасль попросила отложить внедрение нового порядка ввода препаратов в оборот. В связи с новым требованием к зарубежным производителям в АВФАРМ опасаются вероятности дефектуры значимых для ветеринарии препаратов. Однако Россельхознадзор сообщил, что не будет переносить сроки ввода ветпрепаратов в оборот по новым правилам. С 1 сентября продукция компаний, которые не прошли проверку требованиям GMP, не сможет поставляться в Россию.

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