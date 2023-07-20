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Генпрокуратуру и ФАС...

Генпрокуратуру и ФАС просят проконтролировать цены на ветпрепараты из-за «шантажа»

20.07.2023
17:40
Артем Косенок
Депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру и ФАС последить за ценами на ветеринарные препараты. В нижней палате парламента назвали отказ зарубежных фармпроизводителей от сертификации и поставок лекарственных средств «шантажом», который может достичь своего пика осенью.   
Фото: master1305/ru.freepik.com

В Генпрокуратуру и ФАС направлены запросы, чтобы надзорные органы проследили за ценами на ветеринарные препараты. Об этом рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Я сейчас направил запросы в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с тем, чтобы эти ведомства взяли на контроль ситуацию с ценой на эти препараты. И мы ожидаем, что этот шантаж пика своего достигнет, по-видимому, осенью», — отметил депутат.

По его словам, важно, чтобы в это время никто «не задирал цены», а нарушители были наказаны. Сейчас некоторые зарубежные производители не хотят проходить сертификацию, которая положена в России, и говорят, что не будут поставлять препараты на рынок. В связи с этим в России упростили порядок регистрации ветеринарных препаратов, сократив и удешевив его, чтобы избежать дефицита, добавил депутат.

С 1 сентября 2023 года продукция компаний, не прошедших проверку соответствия требованиям надлежащей производственной практики (GMP), не сможет поставляться в Россию. Такая норма направлена на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветпрепаратов. Сейчас все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP. В то же время иностранные — только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.

В феврале ветеринарная отрасль попросила отложить внедрение нового порядка ввода препаратов в оборот. Однако в Россельхознадзоре сообщили, что переносить сроки обязательной сертификации не планируется.

Ранее в надзорном органе также сообщили, что четыре иностранных производителя ветеринарных препаратов для животных, входящие в АВФАРМ, 24 раза отказались от инспектирования своих заводов. Речь идет о таких компаниях, как Boehringer Ingelheim, Zoetis Inc., Elanco, MSD Animal Health (в США и Канаде — Merck&Co).

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