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Россельхознадзор призвал сельхозпредприятия...

Россельхознадзор призвал сельхозпредприятия переходить на отечественные ветпрепараты

19.07.2023
10:18
Артем Косенок
Россельхознадзор сообщил, что сельхозпредприятиям России необходимо менять подход к вакцинопрофилактике и лечению животных. Им необходимо делать выбор в пользу отечественных препаратов. 
Фото: senivpetro/ru.freepik.com

Сельскохозяйственным предприятиям России нужно менять подход к вакцинопрофилактике и лечению животных, делая выбор в пользу отечественных препаратов. Решение ряда зарубежных компаний по резкому снижению объемов поставок зарубежных средств и дальнейшему добровольному их уходу с российского рынка — это сигнал для хозяйствующих субъектов к изменению подходов планирования ветеринарного обеспечения хозяйств. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В частности, стоит учитывать, что отсутствие привычного сочетания вакцинных штаммов в комплексных вакцинах (векторных вакцинах), характерных для продукции импортных компаний, может быть компенсировано отечественными вакцинами в том или ином виде выпускаемых от всех экономически и эпизоотически значимых болезней животных», — подчеркнули в надзорном органе.

Также в Россельхознадзоре отметили, что четыре иностранных производителя ветеринарных препаратов для животных, входящие в АВФАРМ, 24 раза отказались от инспектирования своих заводов. Речь идет о таких компаниях, как Boehringer Ingelheim, Zoetis Inc., Elanco, MSD Animal Health (в США и Канаде — Merck&Co). 

«Отказ от инспекций — стандартной мировой практики, не осложненной какими-либо излишними требованиями, вероятно, используется данными компаниями как средство манипуляции для достижения вышеуказанной цели. Уклонение от проверок также выглядит особенно неоднозначным, учитывая биологические риски, которые могут нести в себе ветеринарные препараты, особенно вакцины для животных», — говорится в сообщении надзорного органа.

С 1 сентября 2023 года продукция компаний, не прошедших проверку соответствия требованиям надлежащей производственной практики (GMP), не сможет поставляться в Россию. Такая норма направлена на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветпрепаратов. Сейчас все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP. В то же время иностранные — только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.

В феврале ветеринарная отрасль попросила отложить внедрение нового порядка ввода препаратов в оборот. В связи с новым требованием к зарубежным производителям в АВФАРМ опасаются вероятности дефектуры значимых для ветеринарии препаратов.

В марте Россельхознадзор сообщил, что ряд зарубежных производителей ветпрепаратов отзывают заявления на проведение инспекций своих производственных площадок. В их числе упоминались такие компании, как Boehringer Ingelheim, Vetoquinol S.A., Zoetis Inc., MSD Animal Health (в США и Канаде — Merck&Co). В надзорном органе тогда заявили, что зарубежные компании при посредничестве представляющих их интересы отраслевых ассоциаций на протяжении последних двух лет активно лоббируют перенос законодательной нормы.

В конце июня Россельхознадзор заявил, что переносить сроки обязательной сертификации не планируется. По данным службы, половина поставщиков импортных ветпрепаратов получили заключение о соответствии своих площадок требованиям GMP. Они производят около 300 наименований препаратов из около 600 зарубежных лекарств в обороте. В Минсельхозе отсрочку также назвали «нецелесообразной», указав, что производителям уже был предоставлен переходный период — два года после принятия новых правил регулирования.

В июле в Госдуму был внесен законопроект о введении моратория на обязательную GMP-сертификацию производственных площадок импортных ветпрепаратов по национальным стандартам до 1 сентября 2025 года. По мнению автора инициативы, это позволит обеспечить условия для расширения доступа новых ветпрепаратов из дружественных стран, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.

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