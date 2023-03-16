Генпрокурор поручил контролировать ситуацию с дефицитом и ростом цен на лекарства

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам держать под личным контролем ситуацию с возможным дефицитом лекарств и ростом цен на них. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участием президента Владимира Путина.

«Не допускайте случаев искажения территориальными органами здравоохранения реальной потребности в лекарствах, а также расходных медицинских материалов. Следует жестко реагировать на необоснованный рост цен на препараты», — подчеркнул генпрокурор.

По его словам, одной из проблем для людей в 2022 году стали перебои с лекарственным обеспечением. Прокуроры почти во всех регионах страны рассматривали обращения россиян о необоснованных отказах в бесплатной выдаче препаратов, а также отсутствии их в аптеках. В результате принятых мер реагирования между субъектами были дополнительно распределены почти 3 млрд руб. на обеспечение граждан лекарствами и лечебным питанием.

В январе на совещании с членами правительства президент Владимир Путин призвал создавать запас лекарственных средств на период роста сезонных заболеваний. По его словам, это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке.

В начале марта глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о преодолении трудностей с логистикой поставок лекарств. По его словам, цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации. Дефицита лекарственных средств на данный момент в аптеках нет, заверил министр.