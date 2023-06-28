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«Герофарм» проведет КИ...

«Герофарм» проведет КИ аналога оригинального «Оземпика»

28.06.2023
13:44
Вероника Догузова
Минздрав одобрил исследование гипогликемического препарата семаглутид. Планируется I фаза испытаний. В России это первое исследование аналога оригинального препарата «Оземпик» от компании Novo Nordisk. Семаглутид применяется для терапии пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.
Фото: Freepik

Минздрав выдал компании «Герофарм» разрешение на проведение клинического исследования российского препарата GP40221 (семаглутид). Соответствующая запись опубликована в государственном реестре КИ 27 июня.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, планируется I фаза клинического исследования. В ней будут сравнивать фармакокинетику и биоаналогичность препаратов GP40221 и «Оземпик».

Препарат будут вводить 120 здоровым добровольцам, в параллельных группах, в виде подкожных инъекций. Испытания планируется проводить на базе ГБУЗ «Клиническая больница № 3» в Ярославле.

Исследование предполагается закончить в мае 2024 года.

Семаглутид представляет собой аналог глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). В свою очередь, ГПП-1 является физиологическим гормоном, оказывающим сразу несколько эффектов на регуляцию концентрации глюкозы, аппетит и на сердечно-сосудистую систему. Семаглутид показан для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на фоне диеты и физических упражнений для улучшения гликемического контроля в качестве комбинированной или монотерапии.

Оригинальный препарат семаглутида «Оземпик» применяется один раз в неделю в виде подкожной инъекции. Препарат включен в Перечень ЖНВЛП с 2022 года.

Семаглутид в 2021 году был одобрен FDA для контроля веса у взрослых с ожирением или избыточным весом.

Ранее «ФВ» писал, что официальные поставки препарата «Оземпик» от Novo Nordisk в Россию прекратятся с декабря 2023 года.

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