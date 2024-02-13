Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Gilead приобретет за...

Gilead приобретет за 4,3 млрд долл. CymaBay и препарат от первичного билиарного холангита

13.02.2024
12:23
Владимир Заболотских
Gilead заявила о заключении сделки по покупке CymaBay Therapeutics за 4,3 млрд долл. Компания получит в свой портфель препарат от первичного билиарного холангита, редкого заболевания печени.
Фото: gileadchina.cn

Gilead Sciences приобретет CymaBay Therapeutics и ее главный кандидатный препарат seladelpar для лечения первичного билиарного холангита (ПБХ). Сумма сделки составит 4,3 млрд долл., говорится в пресс-релизе производителя лекарств.

Соглашение предусматривает покупку всех находящихся в обороте акций CymaBay за 32,50 долл. за штуку, что на 27% больше цены, зафиксированной на момент закрытия биржи 9 февраля. Завершение сделки произойдет в I квартале этого года.

В день заключения соглашения о покупке CymaBay также стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) приняло заявку на регистрацию seladelpar. Об этом сообщила компания-разработчик лекарственного средства на своем сайте.

Американский регулятор присвоил препарату статус приоритетного рассмотрения, обязуясь вынести решение по его одобрению 14 августа 2024 года. Отмечается, что лекарство CymaBay – единственное на сегодняшний день средство, продемонстрировавшее статистически значимые результаты в лечении ПБХ в ходе фазы III клинических испытаний.

ПБХ – редкое аутоиммунное хроническое заболевание, возникающее в результате атаки желчных протоков в печени Т-клетками. Среди возможных причин заболевания называют генетическую предрасположенность и экологию. Болезнь встречается чаще всего среди женщин в возрасте от 35 до 70 лет. Люди, страдающие от ПБХ, в половине случаев не испытывают никакие симптомы, но они могут проявиться на любой стадии заболевания в виде кожного зуда и быстрой утомляемости.  

Seladelpar является пероральным селективным агонистом дельта-рецептора, активируемого пролифератором пероксисом (PPARδ) и кодируемого геном PPARD. Клинические данные свидетельствуют о его способности регулировать работу генов, участвующих в синтезе, липидном обмене, хранении, транспортировке желчных кислот, а также воспалении и фиброзе желчных протоков. В ходе исследований на последнем этапе препарат достиг несколько установленных показателей эффективности в 61,7% случаев по сравнению с плацебо.

Приобретение CymaBay последовало за сделкой Gilead, заключенной в прошлом месяце с Arcus Biosciences. Компания приобрела акции Arcus Biosciences на 320 млн долл. и увеличила свою долю в компании до 33%.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.