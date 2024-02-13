Gilead приобретет за 4,3 млрд долл. CymaBay и препарат от первичного билиарного холангита

Gilead Sciences приобретет CymaBay Therapeutics и ее главный кандидатный препарат seladelpar для лечения первичного билиарного холангита (ПБХ). Сумма сделки составит 4,3 млрд долл., говорится в пресс-релизе производителя лекарств.

Соглашение предусматривает покупку всех находящихся в обороте акций CymaBay за 32,50 долл. за штуку, что на 27% больше цены, зафиксированной на момент закрытия биржи 9 февраля. Завершение сделки произойдет в I квартале этого года.

В день заключения соглашения о покупке CymaBay также стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) приняло заявку на регистрацию seladelpar. Об этом сообщила компания-разработчик лекарственного средства на своем сайте.

Американский регулятор присвоил препарату статус приоритетного рассмотрения, обязуясь вынести решение по его одобрению 14 августа 2024 года. Отмечается, что лекарство CymaBay – единственное на сегодняшний день средство, продемонстрировавшее статистически значимые результаты в лечении ПБХ в ходе фазы III клинических испытаний.

ПБХ – редкое аутоиммунное хроническое заболевание, возникающее в результате атаки желчных протоков в печени Т-клетками. Среди возможных причин заболевания называют генетическую предрасположенность и экологию. Болезнь встречается чаще всего среди женщин в возрасте от 35 до 70 лет. Люди, страдающие от ПБХ, в половине случаев не испытывают никакие симптомы, но они могут проявиться на любой стадии заболевания в виде кожного зуда и быстрой утомляемости.

Seladelpar является пероральным селективным агонистом дельта-рецептора, активируемого пролифератором пероксисом (PPARδ) и кодируемого геном PPARD. Клинические данные свидетельствуют о его способности регулировать работу генов, участвующих в синтезе, липидном обмене, хранении, транспортировке желчных кислот, а также воспалении и фиброзе желчных протоков. В ходе исследований на последнем этапе препарат достиг несколько установленных показателей эффективности в 61,7% случаев по сравнению с плацебо.

Приобретение CymaBay последовало за сделкой Gilead, заключенной в прошлом месяце с Arcus Biosciences. Компания приобрела акции Arcus Biosciences на 320 млн долл. и увеличила свою долю в компании до 33%.