Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Gilead увеличила свою...

Gilead увеличила свою долю в Arcus Biosciences до 33%

30.01.2024
13:44
Владимир Заболотских
Gilead приобрела акции Arcus Biosciences на 320 млн долл. и увеличила свою долю в компании до 33%. Также в Совет директоров Arcus войдет коммерческий директор Gilead.
Фото: gileadclinicaltrials.com

Gilead Sciences увеличила свою долю в Arcus Biosciences до 33%, заняв три места в Совете директоров компании. Об этом говорится в пресс-релизе американского производителя лекарств.

Gilead инвестировала 320 млн долл., купив акции Arcus по цене 21 долл. за штуку. Это на 37,3% выше цены, зафиксированный на момент последнего закрытия биржи. Отмечается, что в Совет директоров компании войдет коммерческий директор Gilead Джоанна Мерсье.

Ранее фармпроизводитель имел 20% акций Arcus, пишет Reuters со ссылкой на данные инвестиционной компании Jefferies. В 2020 году Gilead заключила сделку с разработчиком, выплатив авансом 175 млн долл. на совместное исследование и коммерциализацию противоопухолевых препаратов из его портфеля, а также гарантировав дополнительно до 1,6 млрд долл. по мере завершения клинических испытаний, получения регуляторных разрешений и вывода новых методов лечения в продажи. Кроме того, соглашение предусматривало покупку акций Arcus на 200 млн долл.

Обе компании заявили о прекращении последней фазы клинических испытаний анти-TIGIT антитела domvanalimab в комбинации с анти-PD-1 антителом zimberelimab против немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Вместо этого основное внимание будет уделено проведению исследования эффективности domvanalimab в качестве средства для лечения рака легких и желудочно-кишечного тракта. Испытания планируется завершить к концу этого года.

Domvanalimab — первое экспериментальное моноклональное антитело, содержащее «скрытый» кристаллизующийся фрагмент иммуноглобулина (Fc фрагмент). Терапевтические антитела можно разделить на две большие группы: усиливающие уничтожение клеток путем запуска иммунной системы и блокирующие или нейтрализующие тот или иной сигнальный путь. Проблема заключается в том, что при применении последних побочным эффектом может стать чрезмерная активация иммунной системы, известная также как цитокиновый шторм.

Передача сигналов между антителом и иммунной системой осуществляется через Fc фрагмент. «Cкрытая» форма Fc фрагмента, разработанная Arcus, снижает фоновый сигнал, активирующий иммунитет.

Domvanalimab связывается и блокирует TIGIT (Т-клеточный иммунорецептор с доменами Ig и ITIM). Этот белок помогает раковым клеткам избегать обнаружения иммунной системой. Препарат запускает работу иммунитета для атаки и уничтожения раковых клеток.

Ранее положительные результаты в ходе фазы III клинических испытаний SKYSCRAPER-08 продемонстрировала анти-TIGIT иммунотерапия tiragolumab компании Roche. Антитело в комбинации с «Тецентриком» (атезолизумаб) и химиотерапией смогло показать статистически значимое продление сроков выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости испытуемых по сравнению с группой, получавшей плацебо с химиотерапией.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.