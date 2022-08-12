Гинцбург предложил ускорить регистрацию вакцин от коронавируса до одного месяца

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предложил ускорить регистрацию вакцины от COVID-19. Он объяснил РБК это тем, что существующая процедура занимает до полугода, а за это время может появиться новый вариант. По его мнению, решить эту проблему можно было бы путем изменения действующих правил.

«Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно, чтобы этот процесс занимал месяц», – отметил он.

Гинцбург также рассказал о создании новой субвалентной платформы «Спутника V» против трех новых видов Омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5). Однако, по его словам, быстро внедрить ее по действующим правилам не получится. Необходимость новой платформы Гинцбург объяснил тем, что вируснейтрализация зарегистрированного «Спутника V» против подвида «Омикрона» BA.5 упала в десять раз. ВОЗ такие показатели в случае с гриппом рассматривает как основания для изменения вакцинного штамма.

В апреле 2020 года правительство приняло постановление, которое предусматривает процедуру ускоренной регистрации лекарств при угрозе чрезвычайной ситуации или при ее возникновении. В частности, под действие документа попали такие вакцины, как «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».