Глава ЦЭККМП предложил создать аналог «Круга добра» для взрослых

Генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России (ФГБУ «ЦЭККМП») Виталий Омельяновский предложил создать «Круг добра» для взрослых. С такой инициативой он выступил на V ежегодном конгрессе «Право на здоровье».

«Почему бы нам не подумать о «Круге добра» для взрослых? Но это надо делать, когда будет работать механизм риск-шеринга», — поделился Омельяновский.

Глава ЦЭККМП в ходе дискуссии о повышении доступности инновационных препаратов для населения также предложил замораживать суммы монетизируемых льгот в качестве меры для получения дополнительных финансовых ресурсов для здравоохранения.

«Лайфхак для законодателей. У нас каждый год индексируется стоимость суммы, которая монетизируется. Давайте не будем ее отменять, просто ее заморозим», — отметил эксперт.

«Круг добра» создан в январе 2021 года. Он финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для россиян, чей доходов превышает 5 млн руб. в год. Эти средства поступают в федеральный бюджет, а затем в виде траншей выделяется правительством. Дети до 18 лет получают лекарства и медизделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США. Средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью.