Глава Pfizer предложил создать «фармацевтическое НАТО» c фиксированными тратами на лекарства

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла призвал развитые страны увеличить финансирование инновационных лекарств. Компания Refinitiv опубликовала текст его выступления на ежегодной конференции Goldman Sachs по вопросам здравоохранения.

Он заявил, что первые десять лет после регистрации и начала продаж препарата власти США вкладывают в его покупку 0,8% от ВВП на душу населения. В Европе этот показатель значительно ниже: Италия и Испания тратят по 0,5%, Германия — 0,4%, а Великобритания — 0,3%.

«Долгие годы они пользуются, скажем так, халявой и дальше хотят это делать, — отметил Бурла. — До сегодняшнего дня правительство США ни разу не предъявляло им претензий по поводу политики ценообразования лекарств». По его словам, как от участников НАТО требуется выделять 2% от ВВП на оборону, так же следует установить фиксированный процент обязательных расходов на медикаменты.

В Штатах лекарства стоят дороже, чем где-либо в мире. Это, однако, позволяет производителям покрывать издержки на разработку и исследования. В Европейском союзе (ЕС) действует государственное регулирование цен, из-за чего те же препараты могут обходиться в разы дешевле.

Чтобы решить эту проблему, президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о внедрении принципа «наибольшего благоприятствования». Этот подход предлагает ориентироваться на минимальные расценки в передовых странах при определении стоимости медикаментов в Америке.

Бурла добавил, что Белый дом уже проводит переговоры с фармгигантами по этому вопросу, на которых «пока не углублялись в конкретику». Если инициатива будет реализована, то европейцы лишатся возможности получать продукцию Pfizer по медицинской страховке, предупредил глава компании. Препараты будут доступны для приобретения, но за полный расчет.