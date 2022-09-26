Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Глава Pfizer вновь...

Глава Pfizer вновь заразился коронавирусом спустя месяц после болезни

26.09.2022
09:40
Артем Косенок

Глава Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусной инфекцией. В середине августа он также сообщал, что у него положительный тест на COVID-19. Топ-менеджер четыре раза вакцинировался.

Альберт Бурла

Исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла снова заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Twitter.

«У меня положительный тест на COVID-19. Чувствую себя хорошо и нет симптомов <…> Несмотря на то что мы добились большого прогресса, вирус все еще с нами», – написал он.

Бурла также добавил, что не получил новую бустерную дозу вакцины из-за рекомендации Центров по контролю за заболеваниями США дожидаться не менее трех месяцев с момента последнего заболевания.

В середине августа глава Pfizer уже сообщал, что заразился коронавирусом. По его словам, он изолировался и начал курс препарата Paxlovid, писал «ФВ». Ранее он уже четырежды вакцинировался.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.