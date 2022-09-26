Глава Pfizer вновь заразился коронавирусом спустя месяц после болезни

Исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла снова заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Twitter.

«У меня положительный тест на COVID-19. Чувствую себя хорошо и нет симптомов <…> Несмотря на то что мы добились большого прогресса, вирус все еще с нами», – написал он.

Бурла также добавил, что не получил новую бустерную дозу вакцины из-за рекомендации Центров по контролю за заболеваниями США дожидаться не менее трех месяцев с момента последнего заболевания.

В середине августа глава Pfizer уже сообщал, что заразился коронавирусом. По его словам, он изолировался и начал курс препарата Paxlovid, писал «ФВ». Ранее он уже четырежды вакцинировался.